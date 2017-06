Graban a un cura fascista diciendo despreciables comentarios homófobos en una misa

Custodio Ballester es un cura al que le gustar desatar la polémica. En Hospitalet de Llobregat, donde celebra sus liturgias, le conocen como El Legionario. El párroco le dedicó una misa a la División Azul por el día de los caídos. En el acto se entonó el Cara al sol, se hicieron saludos militares y se exhibieron símbolos de la Falange.

El Obispado de Getafe le impidió participar el pasado 17 de junio en un encuentro religioso celebrado en Madrid por su apoyo público a la asociación civil HazteOír, la del autobús transfobo, y a la sociedad secreta El Yunque.

Su última polémica ha sido su misa dedicada a lanzar un mensaje homófobo que no ha pasado desapercibido. "La homosexualidad es un pecado gravísimo. Acabaréis pensando que eso de ser gay está bien y no", aseguraba el párroco en su última misa.

Su discurso fue grabado con el móvil por uno de los asistentes y colgado en las redes sociales. Ballester increpaba a su compañeros religiosos por no condenar la homosexualidad y atacaba directamente la celebración del Orgullo Gay que se está celebrando estos días en Madrid.

"Allí están los homosexuales en Madrid durante toda una semana mostrando sus vergüenzas públicamente y la próxima semana vendrán a hacerlo a Barcelona también. ¿Qué dicen los pastores? ¿Qué criterio dan para juzgar la verdad o la mentira de esto? Todos callados como muertos".

Para el párroco, la homosexualidad no solo es un pecado que va contra la naturaleza humana y contra el sexto mandamiento de "no cometerás actos impuros". Ballester asegura que el problema de los gays es que "están muy acomplejados y no saben cómo quitarse de encima ese complejo", por eso necesitan "exhibirse en ese esperpento que llaman el día del Orgullo Gay". Así lo explica él mismo en El Día del Complejo Gay, una de las entradas de su blog. Sí, también tiene un blog.

La alcaldesa de Hospitalet, Núria Marín, ha querido dejar constancia de que en su ciudad no quieren LGTBfobia.

No volem lgtbifòbia a #LHospitalet ni enlloc. Aquest discurs és intolerable. Actituds com aquesta fomenten comportaments d'odi https://t.co/dCPELD0Aa1 — Núria Marín (@nuriamarinlh) 26 de junio de 2017

La asociación HazteOír no ha tardado en contestarla y le ha recriminado que "deje su caza de brujas contra los sacerdotes", haciendo alarde de la libertad de expresión.

Deje de lanzar cazas de brujas contra sacerdotes. En España hay #LibertadDeExpresión, no a la #InquisiciónGay — Ignacio Arsuaga (@iarsuaga) 27 de junio de 2017

Desde el Observatorio contra la Homofobia, han pedido a los partidos políticos de Hospitalet que tomen medidas contra el párroco por considerar que se trata de un discurso de odio y una agresión directa a la comunidad LGTBI.

De momento, el párroco seguirá celebrando misas en su parroquia hasta septiembre. Según publica la Vanguardia se está preparando una remodelación de la diócesis por parte del arzobispo Juan José Omella, que será nombrado mañana cardenal por el Papa Francisco. El propio Omella le ha comunicado en varias ocasiones al polémico párroco que no contará con él para la renovación de la parroquia.