¿Son falsas algunas de las víctimas indemnizadas por el caso Ayotzinapa?

En el autobús del club de fútbol Avispones de Chilpancingo que pasaba por Iguala fue asesinado, entre otros, David Josué García, confundido con normalistas en las jornadas de violencia de septiembre de 2014 que dejaron al menos 43 desaparecidos, 27 heridos y 9 fallecidos.

La madre del futbolista, Roberta Evangelista, asegura, no obstante, que al menos cuatro de las personas que han recibido ayudas del Estado no se encontraban entre las víctimas y que ella, en cambio, no ha recibido compensación económica alguna, según el periódico mexicano Excelsior.

La mujer habló en nombre de la Coordinación de Víctimas del club de fútbol Avispones para la Cámara de Diputados y señaló cuatro nombres que habrían recibido ayudas como "proyectos de vivienda" en compensación por una violencia que no sufrieron.

"Le hemos hecho llegar a la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas) un documento diciendo que tiene que respetar nada más esa lista, que son las 31 personas que venían en el autobús, entre los que destaca el cuerpo técnico y el entrenador", expuso Evangelista.

Hasta el momento han sido atendidas 221 víctimas o familiares por los hechos violentos de 2014. O, al menos, eso fue lo que afirmó la directora general de Atención Inmediata y Primer Contacto de las Víctimas de la CEAV, Adriana Carmona López. También aseguró que su organismo estudiará la denuncia de falsas indemnizaciones de los familiares de las víctimas.

La desaparición forzada de los 43 entre los días 26 y 27 de septiembre, en la que participaron la Policía Municipal y el Ejército, es uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de México. Sus sombras siguen arrastrándose a día de hoy y aún no se sabe el paradero de los cuerpos desaparecidos.