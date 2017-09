Robó la foto de una niña fallecida para hacerla pasar por víctima del atentado en La Rambla

¿Quiere usted ablandar el corazón (y el bolsillo) de occidente? Búsquese una historia dramática y póngale la cara de un niño. A poder ser, la de un niño muerto, o a punto de guiñarla, o que haya visto la cara de la muerte desde muy cerca por culpa de los desmanes violentos de los locos de turno. Y si quiere rematar la faena, ponerle el broche dorado que acerque su campaña hacia el éxito infalible —aquí entendido como el despertar la compasión ajena—, añada a su historia el tag del terrorismo islámico, el gran coco adulto de nuestros días. Ya lo tiene. La combinación perfecta. Ahora toca abrir la cuenta y ponerse a contar. Días. Y monedas.

Eso ha debido pensar aquel que se esconde tras la persona, a todas luces ficticia, de Maria Tores. Así, sin tilde y con una sola erre. Ella misma relata su historia en un texto que lleva días circulando por redes sociales y sitios de crowdfunding:

“Mi nombre es Maria Tores, de Valencia, España. Soy la madre de Teresa Tores y la abuela de Antonio Tores. Mi hija y su hijo fueron dos de las víctimas del atentado en Barcelona. Estaban visitando a unos amigos y pasándolo bien cuando sucedió el desastre. Ahora ella y su hijo están ambos en el hospital. Ella con las caderas fracturadas y lesiones en la espina dorsal y mi nieto en coma debido a una lesión en la cabeza. El niño necesita una cirugía cerebral en una clínica privada. Los gastos totales superan los 8.000 euros y el seguro sólo cubre la mitad de eso. No somos ricos o pudientes. Sólo nos tenemos los unos a los otros. El dinero será usado para la cirugía cerebral de mi nieto y los gastos de su recuperación”.

El mensaje original de Maria estaba redactado en inglés. Fue publicado el 21 de agosto pasado en Gofundme. Junto a su ruego aparecía la imagen de un niño postrado en una cama de hospital.

Días después, Maria lanzaba un nuevo ruego, más desesperado que el primero, a través de su perfil en Facebook, esta vez en español:

“He ayudado a tanta gente y a tantos animales. Pero ahora mi familia necesita ayuda , ayuda desesperada y urgente. No quiero rogar ni obligar a nadie a donar pero la situación es más desesperada de lo que piensan. Simplemente imaginen cómo es estar en mi lugar, perdiendo a mi hijo y ahora mi hija y nieto estando en el atentado terrorista de Barcelona. Ambos gravemente heridos. Mi hija, con lesiones en la espina dorsal, pasará toda su vida en una silla de ruedas que no puedo pagar; mi nieto, en coma esperando una cirugía en el cerebro que tampoco puedo pagar. Les ruego a todos que donen. No importa la cantidad. Poco a poco podemos hacer un milagro”.

Maria pedía dinero para costear la operación de su nieto. Pero su nieto en coma no existe.

El diario El Mundo fue el primero en exponer sus sospechas de fraude. Por un lado, la petición de la supuesta abuela no encajaba con la realidad del sistema sanitario español: cuesta creer que un niño necesitado de una intervención cerebral urgente no sea atendido por la sanidad pública. Por otro lado, las autoridades españolas no tienen constancia de ninguna víctima en el atentado de Barcelona que responda a los nombres de Antonio Tores o Teresa Tores. Ni siquiera las lesiones descritas en los mensajes coinciden con las sufridas por los heridos del atentado en La Rambla . Por no haber, ni siquiera hay nadie empadronado en Valencia que responda a esos nombres .

Gracias a las denuncias de El Mundo, Gofundme bloqueó la cuenta de Maria Tores de manera instantánea. Al poner en marcha sus mecanismos de verificación, el sitio de crowdfunding se encontró con que Maria Tores no respondía a sus solicitudes. Las sospechas aumentaron al comprobar que Maria, la abuela valenciana, se conectaba diariamente a su perfil en el site desde fuera de España. La cuenta quedó definitivamente cerrada y la petición de ayuda borrada el 29 de agosto.

Pero ese no es el único canal que está usando Maria. En Youcaring, que se define como una web para el “crowdfunding compasivo”, Maria Torres llevaba recaudados más de 1.300 euros a favor del supuesto niño español en coma hasta que el site decidió cerrar su cuenta ayer.

, puede que estés preguntando: ¿Y si los Tores no existen, quién es el niño intubado de la foto?

La investigación de El Mundo nos da la respuesta. El niño valenciano de la foto es, en realidad, una niña estadounidense. Se llama Chrissie y en la imagen de arriba aparece acompañado de Steve, un enfermero del hospital Metodista infantil de San Antonio, en EEUU, en el que falleció en mayo de 2010 a la edad de cuatro años.

La imagen que “Maria Tores” usa para lucrarse está colgada en la web Bossyourheart.org, en la que Matt y Lorraine Patterson, los padres adoptivos de Chrissie, honran su memoria. Merece la pena leer su historia. Su entrega hacia los más desfavorecidos sí es un ejemplo. Todo lo contrario que Maria.