Un fallo en la función 'autocomplete' de Chrome, Safari y Opera permite a los hackers robar tu tarjeta de crédito

Cada vez que en una página web tienes que completar información como tu nombre, domicilio o dirección de correo, la función de relleno automático de algunos navegadores te ofrece la posibilidad de introducir todos esos datos confirmando con un solo clic para facilitarte la tarea y que ahorres tiempo. Con un golpe de ratón, se completan todos campos y en un segundo compras las entradas de concierto, te suscribes a una revista o envías tu inscripción para participar en un sorteo.

El problema de esta útil y ventajosa opción es que, actualmente, te convierte en blanco fácil para que regales a los cibercriminales los datos de tus tarjetas de crédito, tu número de teléfono y el resto de tus datos personales sin que ni siquiera te enteres.

This is why I don't like autofill in web forms. #phishing #security #infosec pic.twitter.com/mVIZD2RpJ3