Sacan una cucaracha viva del cráneo de una mujer que sentía un molesto "hormigueo entre los ojos"

Los médicos de un hospital de Chennai (India) han realizado una extraña operación capaz de producirnos escalofríos de aquí a lo que queda de año. Una mujer de 42 años llamada Selvi acudía hace escasos días al médico quejándose de sufrír terribles dolores de cabeza y un hormigueo entre sus ojos. No le faltaba razón. Tras una endoscopia nasal, los sanitarios descubrieron que tenía... una cucaracha viva aposentada en su cráneo.

Levi explica que estaba durmiendo profundamente cuando sintió que un insecto se adentraba por un orificio de su nariz. Trató de sacarlo intentándolo coger y expulsando fuertemente aire, pero había huido hacia el interior y ya era demasiado tarde.

"No podía explicar el sentimiento, pero estaba segura de que era un insecto. Hubo una sensación de hormigueo y lo sentía arrastrándose. Cada vez que se movía, me producía una sensación de ardor en los ojos. Pasé toda la noche sentada, con un horrible malestar, esperando el amanecer para ir al hospital de Stanley", dijo a The Indian Express.

En una operación que duró 45 minutos, le extrajeron la cucaracha viva doce horas después de que la hubiera notado subir hasta la base de su cráneo. Pero esta repugnante vivencia podría haber tenido consecuencias drásticas si Levi no se hubiera enterado de nada o los doctores no le hubiera realizado la endoscopia que la descubrió.

"Estaba asentada en la base del cráneo, entre los dos ojos, cerca del cerebro. Si se hubiera dejado en el interior habría muerto y la paciente habría desarrollado una infección que se habría extendido al cerebro", expresó el Dr. Shankar, encargado de dirigir la cirugía.

Un detalle final para aumentar nuestras paranoias y que no podamos pegar ojo durante varias noches.