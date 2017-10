Las extensiones de pelo de la nariz son la nueva moda en Instagram porque 2017 es así

2017 está siendo un año turbio en lo que a tendencias de maquillaje se refiere. Es como si las blogueras de moda, intoxicadas por el hastío de sentir que todo está hecho se estuvieran volviendo punkis sin saberlo, lanzando al aire en Instagram propuestas tan surrealistas como el eyeliner invertido.

Los lollipop lips (que es algo que la mayoría de nosotras ya había experimentando por accidente al comerse la boca con nocturnidad e intensidad olvidando el factor pintalabios rojo).

Los tatuajes de pecas.

Las cejas ondulantes.

Aplicarse el maquillaje con un condón.

O incluso con las pelotas de su novio.

i think i started a new instagram makeup trend pic.twitter.com/Hbx4XMLbrD — johnna Ⓥ (@punkzillaa) 23 de abril de 2017

Probablemente muchos habían pensado que en los dos meses y medio que le quedan a este año resultaría imposible superar esta retahíla de violencia facial, pero eso es que han bajado la guardia demasiado pronto. 2017 morirá matando, y la nueva propusta de las extensiones para los pelos de la nariz es la última evidencia de ello.

La culpable es la instagramer @gret_chen_chen, que hace dos semanas estando probablemente aburrida en su casa, y por el mismo tipo de proceso mental que nos pintamos un diente negro y entrecejo para darle un puntito de diversión a una fiesta que se apaga, decidió pegarse unas pestañas postizas en los orificios nasales y subir la foto a Instagram.

Nose hair extension #nosehair #lashes #extensions #beauty #selfie #eyelashextensions #falselashes #加藤一二三 Una publicación compartida de GretChen Chen (@gret_chen_chen) el 4 de Oct de 2017 a la(s) 12:39 PDT

Gret Chen Chen creó al monstruo, y todas las demás no tardaron en adorarlo.

Hoy amanecí de pelos ;) #foto #instamoment #divirtiendome #yo #nosehair #nosehairextensions #weirdbeautytrend #beautytrends Una publicación compartida de Ana L. Jimenez Valdez (@anajv8) el 9 de Oct de 2017 a la(s) 6:26 PDT

After being tagged more times than I can actually remember I have decided to try out the nose lash extension trend. Opinions appreciated, books open for bookings 😆 #nosehair #nosehairextensions #eyelashextensions #lashextensions #lashesfordays #beautybyasiah #2017trends #trendfails #awkwardpeach @bleachlondon Una publicación compartida de Asia Hutchison (@justasiailldee) el 10 de Oct de 2017 a la(s) 5:29 PDT

Sorry not sorry high fashion and makeup world, had to support my girl @taytay_xx with this one! #looktay #nosehair #nosehairextensions Una publicación compartida de Gianna (@giannaolivier) el 10 de Oct de 2017 a la(s) 7:55 PDT

College is about experimentation and trying weird beauty trends right? 🙃#nosehairextensions Una publicación compartida de Mickayla 🐭 (@_theflowerchild_96) el 11 de Oct de 2017 a la(s) 12:04 PDT

Threw some glitter at that nose hair trend didn't I 🤷🏻‍♀️ #nosehairextensions #wtfisthis Una publicación compartida de Phoebe Hope Davis (@phoebehopemua) el 11 de Oct de 2017 a la(s) 12:25 PDT

Paradójicamente, las extensiones de pelos de la nariz pueden acabar ocasionado una depilación no intencionada de los pelos naturales de tu nariz, ya que después de recortar las pestañas postizas y doblarlas para que formen un círculo, se pegan con adhesivo dentro de la nariz.

I Tried the Nose Hair Extension trend so that you don’t have to. (See full video on my YouTube channel) #nosehairextensions Una publicación compartida de Taylor R (@taytay_xx) el 8 de Oct de 2017 a la(s) 6:04 PDT

A lo mejor esto corrobora todas esas teorías de que no estoy muy fina de la cabeza, pero he de decir que no me parece que esto de ponerse pestañas postizas en la nariz quede tan horrible.

Parece como si estas chicas hubiesen aspirado unos de esos susuwatari, los bichillos de hollín de El viaje de Chihiro y Mi vecino Totoro.

Le he dado un par de vueltas al asunto, y veo un poco complicado colar este inusual estilo en un look de diario, pero se me ha ocurrido una forma apropiada de poder lucirla: disfrazándote el próximo 31 de octubre de "2017 beauty trend", y echarte encima todas las modas instagrameras locas que han surgido este año.

Vale, modestia aparte, creo que se me acaba de ocurrir el mejor disfraz de Halloween para este año. TIEMBRA NEIL PATRICK HARRIS, ESTE AÑO SERÁS DESTRONADO.