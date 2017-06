Te explicamos las elecciones de Reino Unido en 5 minutos

Cuando Theresa May convocó por sorpresa elecciones anticipadas en abril, no contemplaba la posibilidad de que la peor parada sería ella misma. Por aquel entonces, los conservadores le sacaban a los laboristas cerca de 17 puntos y May se veía a sí misma como la reina del Brexit.

¿Quién iba a decirle entonces que dos meses y dos atentados más tarde los laboristas estarían a solo 1 punto de distancia?

La subida laborista

La última encuesta de intenciones de voto aseguran que el jueves, día de las elecciones, el partido de Jeremy Corbyn se llevará el 40,4% del pastel electoral. Aunque Theresa May sigue quedándose con el 41,1%, la distancia se ha acortado entre los dos de manera drástica.

De acuerdo a The independent, la campaña de May comenzó a amustiarse cuando propuso un plan en el que la gente mayor pagaría más de gasto social, el llamado "impuesto a la demencia". A ese primer tropiezo le siguió una campaña desastrosa llena de políticas impopulares que han logrado mejorar el concepto que los británicos tenían de Corbyn.

El líder de los laboristas tenía una popularidad del 15% a principios de mayo pero ha acabado el mes con una aceptación del 36%. Todo gracias a May.

Via The Independent

Una sanidad al borde del abismo

Con un sistema de salud que colapsa minuto a minuto, que para tratamientos, cierra quirófanos y quita servicios, el debate ha girado en torno a recuperar los servicios de salud con un promesa de aumentar el gasto en 8 mil millones de libras por parte de los conservadores y 30 mil millones de libras por parte de los laboristas.

La nueva amenaza terrorista

Haber sufrido 3 atentados en 3 meses ha crispado el ambiente al máximo en el país. Normalmente, los partidos más conservadores que sostienen discursos de tintes más xenófobos, suelen beneficiarse de este tipo de incidentes. Pero parece que en este caso no será así.

Tal y como apunta Vox, Corbyn ha culpado del creciente problema del terrorismo a los recortes que han hecho los conservadores en la financiación de la policía. Theresa May fue ministra del Interior con David Cameron y entre sus funciones estaba la de ocuparse de la seguridad interna del país.

Brexit

Con respecto al Brexit, la victoria de los laboristas no significa que se vaya a dar marcha atrás en la salida de la UE. Corbyn siempre ha declarado respetar la decisión de los británicos en el referéndum pero sus líneas de actuación distan mucho de las de May.

Mientras esta quiere una salida "dura", dejar el mercado único y dejar en el aire el futuro de millones de trabajadores comunitarios en el país, Corbyn aboga por una marcha "suave", con garantías para los trabajadores de la UE y permanencia en el mercado único.

YouGov

Inmigración

La reducción del número de personas que llegan a Reino Unido ha sido una de las banderas de los tories. May planea hacer que las empresas que contraten a extranjeros no comunitarios paguen el doble de impuestos por ellos, que los estudiantes extranjeros no puedan acceder a su universidades e introducir una política de control de inmigración para los que provienen de la UE.

Mientras tanto los laboristas han prometido contratar 500 guardias fronterizos más, eliminar a los estudiantes de la cuota de inmigración y por el momento no hacer promesas sobre las reducciones de números de personas que acceden al país.