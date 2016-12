Lo que no te han contado del asesinato del embajador ruso en Turquía

El análisis del asesinato del embajador ruso Andrei Karlov en Ankara podría ser este: Rusia es aliada de Bachar al-Assad en la guerra de Siria. La toma de Alepo ha derivado en una matanza de la población civil, de la que Rusia es corresponsable. Un opositor de Bachar al-Assad, patrocinado por algún grupo islamista, se ha tomado la venganza por su mano. Rusia y Turquía no caen en la provocación terrorista y la cosa no va a más. Punto.

Ahora vayamos a más: ¿estamos hablando de una operación false-flag organizada por la CIA y con conocimiento de la OTAN? ¿O de un intento de romper el acercamiento entre Rusia y Turquía que se ha dado en el último año? ¿Cómo puede ser esto si ambos países son enemigos en la guerra de Siria? ¿O acaso hablamos de un atentado del yihadista sin más intención que generar confusión?

Las preguntas detrás del asesinato del embajador ruso Andrei Karlov en Ankara son demasiadas y la información que tenemos para contestarlas es insuficiente. Pero sí que tenemos algunas explicaciones. Para ello hemos hablado con el analista en terrorismo José María Gil, del International Security Observatory, y con el corresponsal Ilya Topper en Turquía, cofundador de M'Sur.

Qué ha pasado

Como con todo lo que sucede en la política internacional en el último año, solo podemos agarrarnos a lo que vemos. Si hablamos de Turquía, donde el régimen de desinformación es total después del golpe de Estado, todavía más. "Las fuentes que tenemos los propios analistas sobre el terreno se esconden por miedo a represalias, por lo que todo el análisis que podemos hacer es incierto", apunta José María Gil.

Las imágenes nos enseñan que el embajador Karlov es abatido durante un discurso en una muestra de arte en Ankara. El asesino es Mevlűt Mert Altintaş, un tipo de 22 años, el único que estaba detrás del atril, perfectamente vestido. El hombre dispara varias veces y grita: “¡Allahu Akbar (Dios es grande)! ¡Dios es grande! ¡Nosotros morimos en Alepo, vosotros morís aquí! ¡Matáis a gente inocente en Alepo y en Siria!”.

Acto seguido no se sabe lo que pasa, aunque los testimonios aseguran que el tipo sabía que moriría allí. Las fuerzas de seguridad entran en la exposición y el resultado es este:

La información que ha trascendido es que el pistolero era miembro de las fuerzas de seguridad, que. No se sabe quién está detrás.

Quién está detrás y por qué

Esta es la teoría (conspirativa) que ha circulado en los principales medios de comunicación progubernamentales en Turquía: el asesinato del embajador es una false-flag-operation orquestada por la CIA o coordinada por la OTAN con el objetivo de dinamitar las relaciones entre Turquía y Rusia. Para ello se habría servido de la red del teólogo opositor Fetullah Gülen, a quien se le acusó del intento de golpe de Estado del pasado 15 de julio.

En la misma línea se han pronunciado medios y políticos rusos, como Vladimir Zhirinovsky, líder del Partido Liberal Demócrata de Rusia, nacionalista y de derechas. El Kremlin también ha coincidido en que el atentado es un intento de dañar el acercamiento entre ambos países y en ningún momento ha responsabilizado a Erdogan.

La teoría cobra todavía más fuerza cuando se ha sabido que el asesino era un policía que había sido víctima de la purga de Erdogan sobre 8.000 funcionarios de seguridad después del intento de golpe de Estado. Sectores oficialistas —el propio ministro de Exteriores turco— vinculan a Mert Altintaş con una sección salafista de la policía, ligada al movimiento gülenista, el presunto orquestador del golpe. El periódico Hürriyet habla de que en la casa del asesino se encontraron libros de Gülen y propaganda de Al Qaeda.

Pero… ¿Rusia y Turquía no eran enemigos?

Para entender la anterior explicación debemos remitirnos a noviembre de 2015, cuando en el contexto de la guerra de Siria, Turquía derriba un caza ruso. En ese momento es cuando la tensión entre ambos países llega a su punto máximo. Uno es un miembro casi fundacional de la OTAN y enemigo de al-Assad. El otro es el principal enemigo de la OTAN y el primer aliado de al-Assad. Las consecuencias de ese acto de guerra se manifiestan en un fuerte golpe a la economía turca. Gil dice: "Desde entonces, Rusia juega sus intereses para debilitar la relación entre Turquía, la UE y EEUU".

Erdogan siente el aliento de Rusia y cambia la estrategia: se acerca. Y cuando se acerca a Rusia hay un intento de golpe de Estado. Los mismos oficialistas que ven la mano occidental detrás de los sectores gülenistas en el intento de golpe, la ven ahora en el asesinato del embajador.

Ilya Topper expica esto: “El acercamiento Rusia-Turquía es un pacto entre caballeros. Turquía no se puede enfrentar realmente a Rusia: no puede vivir sin el gas ruso, depende completamente de esa fuente energética, y tampoco puede vivir bien sin el turismo ruso, como se ha visto tras el derribo del caza ruso en 2015. Así que desde hace unos meses, Turquía no ha tenido más remedio que retomar buenas relaciones con Rusia, y dentro de este marco se aclaran posiciones en Siria y se llega a acuerdos, como en cualquier guerra. Turquía y los grupos rebeldes que apoya ya no pueden ganar en Siria: la guerra de Siria la ha ganado Assad. Se acabó lo que se daba. Ahora es el momento de negociar”.

Dicho de otra manera: Occidente sería un novio celoso que no puede permitir que su pareja, Turquía, salga con su enemigo de toda la vida, Rusia. Y por ello habría organizado primero un golpe de Estado y ahora intentaría romper la relación con un asesinato. Lo que queda claro es que Rusia es quien pone las reglas y que Turquía le baila el agua a quién le interesa.

Aunque sea verdad lo anterior, por qué suena a pufo

Muy estúpidos tendrían que ser los servicios de inteligencia de EEUU para pensar que el asesinato de un embajador provocaría alguna chispa entre Turquía y Rusia. La reacción inmediata de ambos países ha sido la de fortalecer relaciones. También seríamos estúpidos nosotros si diéramos por válida la información intoxicada de un régimen como el turco.

Como dice Julian Borgen en The Guardian, el asesinato es una oportunidad excelente, tanto para Putin como para Erdogan, de culpar a terceros. En este caso, al único tercero: Occidente. Max Fisher, en la misma línea, dice en The New York Times que el único perdedor de esta jugada es Estados Unidos.

“El discurso antioccidental es un rollo político interno para inflamar ánimos, no contra Occidente, sino contra los sectores socialdemócrata e izquierdista dentro de Turquía”, apunta Topper.

Por ello, la explicación podría estar simplemente en lo que hemos dicho al principio: en que un tipo de 22 años, captado por una red yihadista ejecuta un atentado para llamar la atención de la opinión pública sobre Alepo. “La víctima del atentado nos dice que es razonable pensar en un individuo vinculado al terrorismo yihadista”, dice José María Gil.

La teoría cuadra también con el ambiente caldeado que se vivió la semana pasada por la operación militar del ejército sirio en Alepo: Turquía fue uno de los países que vivió las manifestaciones islamistas más vehementes frente a las misiones diplomáticas rusas y el asesinato puede haber sido el culmen de este clima de tensión.

----------------------------

Actualización 21/12/2016:

En las últimas horas, un comunicado en las redes sociales de Jabhat Fatah al-Sham, el grupo terrorista sirio que tomó el relevo del Frente Al-Nusra, habría reivindicado la autoría del ataque. Al-Sham es la franquicia reconocida de Al Qaeda en Siria. Por el momento, la información no ha sido confirmada y existen dudas sobre su veracidad.