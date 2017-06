A este entrañable colibrí lo han grabado roncando

Youtube / forrestertr7

Es adorable ver a este colibrí dormir a pata suelta. Más cuando escuchas que está... ¿roncando? ¿Cómo si fuera un mamífero?

Grabado en Perú por unos ornitólogos que estudian su metabolismo, los resoplidos agudos de este pequeño pájaro colorido se han expandido por todo el mundo. El biólogo Joe Hanson, ante las dudas de si verdaderamente estaba roncando, daba una plausible explicación en It's OK to be smart.

Según Hanson, normalmente cuando los humanos roncamos es porque las vías respiratorias se relajan, se estrechan, vibran más al respirar y comienza el ruido. Sin embargo, no es la causa de los resoplidos del colibrí, sino que está amaneciendo y entonces empieza a salir de un estado llamado torpor inducido para pasar las noches frías.

Debido a su característico aleteo hiperactivo, los colibríes gastan mucha energía. Como necesitan mantener la energía y el calor corporal, "comen el equivalente humano a nevera llena de comida cada día", escribe el biólogo. Pero estos glotones de néctar alto en glucosa e insectos son como los fibrados del gimnasio: queman todo al final del día.

Para perservar la energía que tan rápido consumen durante la noche, poseen la habilidad de entrar en un estado de hibernación denominado torpor en la que reducen su temperatura al máximo y desconectan sus cerebros "hasta el punto de que su respiración es casi indetectable", detalla Hanson. "De esta manera, no están quemando calorías en las noches frías cuando no son capaces de comer y recargar".

Así, dice el biólogo, el vídeo lo que muestra es al colibrí saliendo de su estado de torpor, empezando cada vez a respirar más cantidad de oxígeno para aumentar su temperatura corporal y comenzar el día. Su activación podría causar el entrañable el entrañable 'ronquido' que escuchamos. Una de las ornitólogas del proyecto matiza que su sonido en la realidad es más sútil, pero que por alguna razón la cámara lo registró más fuerte.