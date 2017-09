Tres exempleadas acaban de denunciar a Google por discriminación de género

SHUTTERSTOCK

Una demanda colectiva por discriminación de género señala a Google. Viene de parte de Kelly Ellis, Holly Pease y Kelli Wisuri. Tres exempleadas que denuncian, en nombre de todas las mujeres que han trabajado en la compañía durante los últimos cuatro años, el trato injusto que han recibido.

En el documento alegan que cobran menos que los hombres a pesar de realizar trabajos similares, que ellos ascienden con más frecuencia y que, en cambio, ellas permanecen más tiempo en los puestos que implican sueldos más bajos. "Hemos estado hablando de estos temas durante mucho tiempo y no ha cambiado nada", lamentó a The Guardian Ellis. "Es hora de dejar de ignorar estas cuestiones en el mundo de la tecnología", añadió.

Here's the class action lawsuit just filed against Google for systemic sex discrimination in pay and promotion https://t.co/CsEkOpRwoz