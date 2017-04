Un antiguo niño soldado gana el premio 'Nobel' medioambiental por proteger la vida salvaje

Fue un niño soldado y nunca olvidará que vio morir a su hermano cuando estuvieron secuestrados. Rodrigue Katembo arrastra un historial de dolor y de torturas, pero también de lucha por una de sus mayores pasiones: la naturaleza y la vida salvaje. Desde hace más de un década, se dedica a proteger reservas naturales.

Hoy, a los 41 años, por poner en peligro su pellejo haciendo frente a la minería ilegal y a los cazadores furtivos en República Democrática del Congo, se le ha reconocido con el honorable Premio Medioambiental Goldman, el conocido como el Premio Verde Nobel. Un galardón que este año honra a una profesión sumamente peligrosa: más de 160 guardabosques han sido abatidos mientras defendían el Parque Nacional de Virunga en los últimos 15 años ya que los furtivos, cuando asaltan las reservas naturales, superan por 10 a 1 en número a los rangers.

En otras palabras: patrullar puede ser sinónimo de muerte y, seguro, de muchos sustos. Ayer se conocía que la conservacionista y autora de I dreamed of Africa, Kuki Gallmann había sido herida de bala en el vientre por unos pastores que habían asaltado un parque del norte de Kenia.

La historia de Katembo se ennegreció a los 14 años. Un grupo rebelde, en un país devastado por la guerra, le engañó vendiéndole que le llevarían a la Universidad y acabó como niño soldado. A todos sus compañeros que probaron a huir, los asesinaron. Katembo estuvo bajo la violencia de la milicia durante dos años, momento en el que logró escapar.

Su madre, con la que regresó y a la que le tuvo que decir que su otro hijo jamás lo haría, quiso que estudiara y tuvo muy claro que quería conversar la vida y los lugares maravillosos -y tan amenazados- de su tierra.

Como guardabosques del parque en Virunga, hogar de una cuarta parte de los gorilas de montaña en peligro de extinción del mundo, no solo se enfrentó a los furtivos, también desenmascaró a los políticos corruptos que pretendían que la petrolera británica SOCO Internacional perforara su suelo. Después de que el Gobierno autorizara al gigante petrolífero la explotación del sitio en 2010, una actividad ilegal porque el parque está declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, Katembo grabó con micrófonos y cámaras ocultas a los funcionarios y gente implicada del Gobierno.

Esa lucha, durante cuatro años hasta que SOCO abandonó el proyecto, se tradujo en amenazas y en su envío a la cárcel durante 17 días en los que le estuvieron torturando. Afirma que algunos jefes locales le ofrecieron sobornos de 5.000 dólares, cinco veces su salario anual, para que parara.

"Me llamaban por teléfono y me decían: has traicionado al país, mereces morir", relata Katembo a la CNN. "Realmente vale la pena hacer este sacrificio. Desde que era muy joven, realmente quería formar parte de la autoridad de la vida silvestre del Congo", dice a The Guardian.

Virunga, el documental original de Netflix producido por el actor Leonardo DiCaprio, muestra la cruda lucha que se libra en este parque y sigue los pasos del hoy premiado con el Nobel Verde. Katembo, que actualmente trabaja en la reserva de Upemba tras ser transferido, ahora protege una joya natural que aguarda leopardos, cebras y grandes mamíferos de las agarras de los que siembran terror por conseguir el oro y coltán, el codiciado material usado para nuestros dispositivos electrónicos, que también existe en la reserva.

"No puedes hacer este trabajo pensando que vas a ganar dinero, porque eso no sucederá, tienes que hacerlo porque tienes el corazón y la pasión para hacer un cambio real", expresa a la BBC.

Ese esfuerzo, hoy, se le reconocido inmensamente.