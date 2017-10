Científicos destapan las mentiras de un estudio que relaciona las vacunas con el autismo

Getty

El 5 de septiembre, un estudio inyectó la duda en un incontable número de personas. Sus conclusiones vinculaban el autismo en los ratones al aluminio que contienen las vacunas. Pero en apenas un mes, un grupo de científicos ha demostrado la verdad que ocultaba.

Tras ser sometido a un escrutinio, la plataforma PubPeer, donde sus usuarios analizan y comentan investigaciones, reveló que múltiples imágenes y gráficos originales habían sido manipulados. En otras palabras, los datos no decían lo que supuestamente debían decir.

Ante esta sarta de falacias, el profesor y cirujano de la Universidad Estatal de Wayne, David Gorski, derribó en su blog todas sus conclusiones referentes al autismo. "Incluso con la interpretación más caritativa, lo mejor que se puede decir de este estudio es que podría mostrar un aumento de las proteínas asociadas con la inflamación en los cerebros de los ratones a los que se les había inyectado aluminio con una frecuencia jamás empleada en bebés humanos". Después catalogó el trabajo de "tortura de ratones en nombre del movimiento antivacunas".

PubPeer

A pesar de la gravedad de los hechos, uno de los coautores de la investigación, Christopher Shaw, aseguró que no entendía por qué razón la información había sido alterada. "Parece que algunas de las imágenes, en su mayoría de resultados no significativos, han sido intercambiadas entre ellas", dijo a la CBC. "No sabemos por qué, no sabemos cómo... pero ha habido un error, no hay duda".

El lugar en el que la presunta veracidad de la investigación podría haberse extraviado es China, donde fue llevada por su impulsor, según Shaw. Ahora, con pocas posibilidades de recuperar la versión original, Shaw es consciente de que la credibilidad del estudio ha quedado devastada. Aunque lo que, sin duda, quedará en peor lugar es su reputación y la de la coautora Lucija Tomljenovic. No es la primera ocasión en la que reciben un aluvión de críticas por publicar conclusiones erróneas. En 2012, el investigador ya fue criticado por la OMS y señalado por un trabajo sobre la seguridad de las vacunas. Lejos de aceptar la crítica, Shaw declaró que el mayor organismo mundial de salud "tenía derecho a tener su opinión".