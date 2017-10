Esta estudiantes de Madrid se han puesto hiyab para plantar cara a un profesor racista

Imagen vía Paula Sanz

El miércoles todas las alumnas de una clase de Derecho Internacional de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) se presentaron al aula con el tradicional hiyab árabe. La iniciativa surge como respuesta colectiva a un episodio racista que vivió una compañera durante la práctica de un examen.

“Cuando fui a realizar el examen el profesor se acercó a mí y me dijo que no quería que hiciera el examen con velo”, explica Hanna El Achaouche a PlayGround, estudiante madrileña de 21 años en la UAM. El Achaouche pidió al profesor que le explicara los motivos por los que no podía portar su hiyab en el curso de la prueba. El profesor, en un principio, le indicó que era “para que no copiase”.

La joven —que ya había vivido una situación similar con el mismo profesor en los exámenes de junio— explica que en ese momento “cedió” y decidió quitárselo para poder realizar la prueba. Pese a eso, se “sintió mal y humillada” e “hizo el examen como pudo”.

Al acabar la prueba, El Achaoche le sugirió al profesor una solución alternativa para acabar con ese problema en futuros exámenes. “Le propuse que una compañera suya podía registrarme antes de empezar las pruebas para comprobar que efectivamente no llevo ninguna chuleta. Aún así ya me parecía mal que a mí me tuvieran que registrar y al resto de mis compañeras, no”, relata.

Hanaa El Achaouche

Sin embargo, la sugerencia de la alumna no convenció al docente, quien en ese momento desenmascaró el impedimento de fondo que hay tras su prohibición. En realidad, no tiene nada que ver con copiar en el examen. “El profesor me dijo que siendo él profesor de Derecho no podía tener a una alumna en su clase con velo porque eso va en contra de los derechos fundamentales de la mujer. Ya sabes, el típico discurso”, denuncia la alumna, quien también ha compartido la experiencia en su Facebook.

El profesor adoptó y vertió sobre la joven un relato paternalista y occidentalista que reduce el hiyab a una imposición masculina que limita los derechos de la mujer. Como si el hiyab solo fuera eso. Como si el resto de compañeras de la clase fueran más 'libres' solo por no usarlo. Como si él tuviera el deber y la autoridad moral de opinar y decidir sobre la vestimenta de la joven.

El Achaouche trató de rebatir y le insistió en la idea de que es algo “que ella elegido, no impuesto, identitario y propio de las costumbres de su religión”. El profesor, según las declaraciones de la joven, le contestó “que esas no son las costumbres de España”.

“Ahí ya tuve un bloqueo total. Yo soy española, pero llevo velo. ¿Qué problema hay?”, crítica la joven, que acabó llorando . En respuesta a este comportamiento racista, sus compañeras de clase, unas 28 jóvenes, acordaron la decisión de presentarse con hiyab a la siguiente clase de ese profesor en señal de protesta.

“No podemos permitir que se denigre y se humille de esta forma a una compañera nuestra. El profesor no es nadie para decirle cómo tiene que vestir”, explica Paula Sanz, una de las compañeras que se unió a esta iniciativa.

El Achaouche está redactando una carta formal al centro para poder encontrar una solución. "Confío en que la Universidad me apoye. Algunas profesoras ya lo han hecho ". Desde la UAM, explican que por el momento aún no han recibido ninguna queja formal o notificación del incidente. "Mientras recabamos más información te transmitimos quela Universidad tiene entre sus principios más arraigados y firmes su compromiso social, que se traduce, entre otras cosas, en la defensa proactiva de la igualdad de oportunidades para todos, la no discriminación, el respeto a la diversidad y la inclusión. Además, entre nuestros estudiantes hay personas procedentes de los cinco continentes y practicantes de distintas religiones sin que ello haya supuesto nunca un obstáculo nunca", concluye el comunicado.