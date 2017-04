Esto es todo lo que sabemos del camión que arrolló a 3 personas en Estocolmo

Al menos tres personas han muerto y numerosas han resultado heridas tras el choque de un camión contra una multitud en el centro de Estocolmo. Según informan los medios locales a partir de declaraciones de la policía, el vehículo fue impulsado contra una multitud en Drottninggatan, una de las principales arterias comerciales de la ciudad.

Testigos en la zona citados por el diario local Aftonbladet han declarado que han escuchado una fuerte explosión y gritos. Los agentes de policía recibieron una llamada de alerta a las 14.53 informando del suceso pero no se sabe todavía el número concreto de afectados.

Un testigo presencial ha informado al diario de que un camión salió de la nada e irrumpió en la calle principal. “No podía ver nada pero perdió el control. Vi al menos dos personas atropelladas. Corrí tan rápido como pude”, declar ó.

"Estábamos en una tienda, chocó contra una ventana de unos pocos metros de distancia," declaró otro testigo a la televisión sueca SVT. "Escuché la rotura de cristales y gritos. Hay una gran cantidad de policías y gente por todas partes".

La zona del centro ha sido acordonada de manera preventiva por la policía local y las autoridades han pedido a la población que se le aleje del centro, informa la agencia Reuters. En sus primeras declaraciones tras el suceso, el primer ministro, Stefan Löfven ha señalado que todo apuntaba a que se trataba de un atentado terrorista. "Suecia ha sido atacada. Todo indica que se trata de un acto terrorista", ha declarado el mandatario.

Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha expresado sus condolencias por el incidente.

We stand in solidarity with the people of #Sweden. An attack on any of our Member States is an attack on us all https://t.co/YDYiHoKkSV