Graban una gran bola de fuego atravesando el cielo de Chicago

Un resplandeciente meteorito ha iluminado el cielo de Chicago esta pasada noche. A las 1:24 horas de la madrugada, una gran bola de fuego de color verdoso emergía en mitad de la noche oscura y luego desaparecía en un fuerte estruendo.

Las cámaras policiales y de seguridad, junto a las imágenes de vídeoaficionados, registraban el cuerpo celeste, que se ha podido ver también, aunque no con tanta intensidad, en Wisconsin, Minnesota, Indiana, Ohio, Míchigan, Kansas, Misuri, Iowa, Nueva York y Ontario (Canadá).

La Sociedad Americana de Meteoros, que recibía 222 avisos de testigos oculares, confirmaba horas después que había sido un meteorito lo que había cruzado la región desde el suroeste al noreste. Las científicos todavía no han podido determinar si se desintegró durante su trayectoria o si impactó contra el suelo. De haber ocurrido lo segundo, estiman que podría haber caído en el Lago Michigan.

Check out this INCREDIBLE video of the #meteor this morning as viewed from a Lisle, IL police car dash cam! Thanks to Lisle PD for sharing! pic.twitter.com/uYELKkBxRO