Getty

Los datos son desesperanzadores. Un 27,9% de los españoles está en riesgo de pobreza o de exclusión social, según datos recogidos por el INE (Instituto Nacional de Estadística) que mide las condiciones de vida de los españoles en 2015 y que han sido publicados ahora.

La cifra, pese a ser elevada, constituye una pequeña mejora frente al 28,6% que mostraban los datos de 2014. El el indicador todavía se sitúa lejos del 26,7% que se registró en 2010. El pico de la crisis se dio en 2013, cuando alcanzó al 29,2% de la población.

La comunidad más afectada es Andalucía y el perfil de quienes están en peligro de pobreza son los parados, los extranjeros que no forman parte de la Unión Europea y los jóvenes sin pareja pero con hijos a su cargo que además cuentan con una formación escasa.

El retrato medio de las familias con menos recursos son: parados, extranjeros de fuera de la UE, jóvenes sin pareja pero con hijos con escasa formación y radicados en el sur de España, sobre todo en Andalucía

En el lado opuesto están los mayores de 65 años. Son los que mejor han aguantado la crisis. Es el único colectivo cuya tasa de riesgo de pobreza ha descendido en comparación con 2013, desde el 14,8% al 13%. Y, si se tiene en cuenta la vivienda en propiedad, el porcentaje se desploma hasta el 6,3%.

Los indicadores que se han tenido en cuenta para establecer los porcentajes son la capacidad de afrontar gastos imprevistos, los retrasos en el pago de gastos de la vivienda principal; la incapacidad de ir de vacaciones una semana al año, no poder mantener la vivienda con una temperatura adecuada, no poder permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días y no disponer de un automóvil, un teléfono, un televisor o una lavadora.

Casi la mitad de los españoles, un 40%, no pudo permitirse en 2015 pasar una semana de vacaciones fuera de su casa. Un porcentaje similar, un 38%, no pudo asumir el pago de gastos imprevistos mientras que un 15% sufrió muchas dificultades para poder llegar a final de mes. En cuanto al pago de facturas de la vivienda principal, un 8,4% necesitó más tiempo para poder costearlas, incurriendo así en restrasos en los pagos.

