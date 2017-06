La foto viral de esta pareja en la playa es más efectiva que cualquier dieta veraniega

En los últimos años, muchas de nosotras hemos pasado de buscar en Instagram hashtags venenosos como "thinspiration" para buscar otros que, en lugar de incitarnos a matarnos de hambre, nos ayuden a nutrirnos de amor propio, autoestima y miraditas furtivas en el espejo pensando "Chica, pues hoy no estás nada mal".

Echar una ojeada a las publicaciones #bodypositive es una buena forma de recordar que odiar tu cuerpo nunca ha sido una estrategia para ser más guapo, más sexy, ni más feliz. Pero mirarse con buenos ojos no siempre es fácil, y cuando las temperaturas suben y la cantidad de tela baja, las cosas siempre se ponen más complicadas.

Si estás retrasando ese primer día de playa porque todavía te da un poquito de terror el simple hecho de ponerte delante del espejo con el bañador del año pasado, o si ya has buscado en internet "10 tips para perder 5 kilos en media hora", espera un segundo antes de iniciar tu operación bikini kamikaze y lee esto.

El pasado viernes, Jasmine "Jazzy" Owens (@a_body_positive_jazzy), posteó esta imagen con su marido en la playa. Si lo primero que te ha llamado la atención es lo diferentes que son sus cuerpos, lee el texto dos veces, que necesitas doble ración: una para librarte de complejos, y otra para librarte de prejuicios.

"A lo largo de los años este hombre ha amado cada curva, cada michelín y cada estría de mi cuerpo. Nunca entendí por qué. ¿Cómo podía amar algo que no era 'perfecto'? ¿Cómo podía un hombre que había 'nacido en forma' querer a alguien como yo? No tengo un estómago plano, mi carne tiembla cuando ando... Dios, ¡si corro muy rápido por las escaleras mi cuerpo aplaude solo! ¡Pero ahora veo que sí tengo el cuerpo 'perfecto'! Cada michelín, cada curva y cada estría está puesta en mí de una forma perfecta que nos hace a los dos felices. Amo mi cuerpo y por fin veo por qué él lo hace también".

Según explicó Jasmine al Huffpost, ha pasado por todas las dietas, ha probado todos los suplementos posibles, e incluso ha llegado a plantearse pasar por quirófano para lograr sentirse mejor con su cuerpo, pero nada funcionó.

"Durante años la imagen negativa que tenía de mi cuerpo me ha hecho que dejara de disfrutar de la vida con mi marido y mis hijos, hasta que finalmente estuve harta de esconderme del mundo. Tal y como decía uno de mis posts de Instagram, me planté delante del espejo y me miré de verdad. Antes no era capaz ni tan si quiera de verme, así que ser capaz de desnudarme y ponerme delante del espejo y simplemente mirarme fue un gran primer paso para mí. Desde entonces he dado grandes pasos como comprar mi primer bikini, llevarlo a la playa y a la piscina y dejar de juzgarme a mí misma".

Como siempre en estos casos, algún que otro comentario negativo se ha colado entre los miles de mensajes de agradecimiento y apoyo.

"Dios mío, patético. Tú no eres un ejemplo a seguir, estás gorda y poco sana y no deberías estar dando por ahí el mensaje de que la gente con sobrepeso está bien como está. No, nuestra sociedad debería promover gente sana y en forma, lo siento. No estoy diciendo que todos tengamos que parecer modelos, uno puede tener sus curvas, pero tú no estás en esa categoría para nada. El índice de masa corporal importa, si tienes sobrepeso no estás sana y no eres un modelo a saguir. No me importa que tu novio piense que eres guapa, esto tiene que ver con estar sana. Vaya mierda ridícula".

La inmensa mayoría refuerzan el mensaje body positive que Jasmine quería transmitir.

"Has cambiado mi vida para siempre. Gracias por abrirme los ojos. Siempre me había sentido de esa forma con mi novio y tú me has hecho sentir muchísimo más segura, gracias. Y eres preciosa".

"Esto... estoy llorando porque he tenido problemas con mi confianza y ver esto y lo que estás haciendo es extremadamente inspirador. Sé que mi marido me quiere, pero no puedo ver por qué. Espero ser capaz de aceptarme a mí y a mi cuerpo por lo que es. Espero poder llamarme a mí misma guapa. Espero poder encontrar una forma de acallar todas esas palabras negativas que vienen de mí y de los demás".

"Me encanta esto. Nunca he entendido la obsesión que la gente tiene con que dos personas tienen que tener el mismo tipo exacto de cuerpo para estar juntas. No tiene nada que ver con lo que ven los demás. Lo único que importa es lo que cada miembro de la pareja ve. Vosotros dos sois increiblemente afortunados de haberos encontrado el uno al otro y apreciaros mutuamente".

"Pensaba que las parejas como vosotros solo existían en los cuentos de hadas".

"Cuando empecé a recibir comentarios y opiniones negativas, al principio estaba muy herida", dijo al HuffPost. "Pero mi marido fue el primero que me dijo que es solo su opinión y que era demasiado bonita como para dejar que personas negativas e inseguras impactasen mi vida. Si no fuese porque mi marido es mi apoyo número uno y me anima a salir ahí y demostrarle al mundo como soy, todavía seguiría dentro de mi pequeña caja de tormento llamada caja de confort".

[Vía Huffpost]