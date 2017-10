El conmovedor vídeo de una chimpancé despidiéndose de su amigo humano antes de morir

La chimpancé Mama y el profesor de biología conductual de la Universidad de Utrecht , Jan van Hooff, se conocieron en el año 1972, y mantuvieron una relación muy estrecha.

Hoff formó con ella la primera colonia de chimpancés jamás criada en un zoo, concretamente en el Royal Burgers Zoo de Arnhem, Holanda.

Durante muchos años Mama fue la matriarca de esta colonia, y fue conocida como "la gran dama" por su carácter dominante y su capacidad de liderar al grupo y mediar en sus conflictos.

A sus 59 años, Mama era ya una anciana que había asumido que su hora había llegado. Se negaba a comer y parecía esperar pacientemente tumbada hecha un ovillo a que su vida se agotara. Pero, cuando su viejo amigo el profesor Hooff se acercó a visitarla, Mama lo reconoció y por primera vez el mucho tiempo sonrió y se incorporó, para abrazarlo y acariciarlo.

Mama falleció una semana después de que estas imágenes fuesen grabadas.

Si has llorado al ver este vídeo, no estás solo. Yo he llorado, mi compañera de al lado también, y prácticamente todo el mundo que lo ha visto está todavía con la lagrimilla colgando.

Just saw a video of a dying chimpanzee hugging her friend and I sobbed like a baby 😭😩 — Polette (@PoletteHollows) 19 de octubre de 2017

"Acabo de ver el vídeo de una chimpancé moribundo abrazando a su amigo y he sollozado como un bebé".

Oh god that video of the dying chimpanzee is too much 💔 — Charl Mearns ✨ (@charlmearns) 19 de octubre de 2017

"Ay Dios, ese vídeo de la chimpancé muriendo es demasiado".

Just cried watching a video about a dying chimpanzee — Sarah Kennedy (@sarahtriplett) 19 de octubre de 2017

"Acabo de llorar viendo un vídeo de una chimpancé muriendo".

Had a shit day then watched a video of a dying chimpanzee saying a final goodbye to her oldest human friend so now I'll never stop crying. — Melissa Mann (@PhantomRat) 19 de octubre de 2017

"Tenía un día de mierda y después vi un vídeo de una chimpancé moribundo dándole el adiós final a su viejo amigo humano y ahora ya nunca voy a parar de llorar".

Wish I was exaggerating when I say I've dedicated my evening to crying at the video of the 59 year old chimpanzee dying — Rachael Riley (@_RachaelRiley) 18 de octubre de 2017

"Me gustaría estar exagerando cuando digo que he dedicado mi tarde a llorar con un vídeo de una chimpancé de 59 años muriendo".

Mama era el chimpancé más anciano que vivía en los Países bajos. Nació en libertad, aproximadamente en 1957, y en 1971 fue trasladada de Alemania a Holanda.

Todos los que vivieron y trabajaron con Mama la apreciaban y respetaban muchísimo. "Tenía una personalidad excepcionalmente fuerte y dominante, por lo que ningún hombre que quisiera conseguir el poder podía hacerlo a su lado", explicó el científico conducutual Frans de Waal. "También sabía cómo reconfortar cuando se generaban tensiones y mediar en los conflictos".

"Será muy extrañada, también por mí, porque rara vez he visto un carácter tan admirable, tanto en humanos como en simios", dijo.

Mama, si hay un cielo para los chimpancés, estamos seguros de que hay una fiesta espectacular esperándote. Buen viaje.

