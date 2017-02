Engañar a tu pareja viendo series puede acabar con tu relación, dice un estudio

Es sábado. Tras una semana agotadora, tu pareja y tú os preparáis para llevar a cabo EL RITUAL. Así, con mayúsculas y negritas. Cada sábado desde que comenzasteis a vivir juntos preparáis un bol de palomitas King Size, os vestís con vuestras mejores galas —o sea, las más cómodas— y os colocáis delante de la tele para ver vuestra serie preferida.

Todo es como cada sábado. Sin embargo, esta vez algo huele diferente en el ambiente.

Tan pronto como suenan los primeros acordes de la cabecera te percatas de algo. No está actuando como suele actuar. Las gotitas de sudor resbalan por su frente, las manos juguetean nerviosas con el cordón del pantalón de chándal y la mirada está demasiado fija en la pantalla. Es entonces cuando le haces la pregunta :

"Oye...", balbuceas. "Tú... esto... ya lo has visto, ¿no?

Él da un respingo. Te mira de reojo mientras se sonroja más y más.

"Psssí", asiente mientras se hunde en el sofá.

Y algo en ti se rompe. Mentirías si dijeras que no te ha dolido. De hecho, esta infidelidad con el capítulo 3x15 te ha dolido más que si tu pareja te hubiera puesto los cuernos.

Y es que... qué coño, técnicamente lo ha hecho.

Si alguna vez has pasado por esto, que sepas que no estas solo: el 48% de las parejas en Estados Unidos cometen "infidelidad de streaming", según una encuesta elaborada por el popular servicio de series y películas Netflix. De estos infieles, el 80% se excusó diciendo que no fue planeado y el 58% citó problemas de autocontrol como excusa. Por género, el 44% de las mujeres confesó ver series sin su pareja frente al 56% de los hombres.

Según la citada encuesta, alrededor del 27% de esas infidelidades se producen cuando la otra persona está durmiendo, el 26% cuando está en el trabajo y un 23% se produce cuando la pareja está de viaje de negocios. Y lo que es peor:  el 36% de los infieles nunca confiesa su delito. Una cobardía que les lleva a ver dos veces el mismo capítulo antes de tener que enfrentarse a la ira de su pareja.

"Lo siento, mucho. Me he equivocado. No volverá a suceder...", te dice el infiel poniendo cara de arrepentimiento. "Sí, ya. Como si fuera la primera vez", piensas para tus adentros.

Y es que, efectivamente, quien cae en la 'infidelidad de streaming' suele ser reincidente. Según Netflix, el 48% de la gente despreciable que viola los acuerdos de visionado con sus parejas, lo hace varias veces. Y el 63% afirma que aún engañaría más si supiera que no iba a ser descubierto nunca.

Tres de cada diez infieles confiesa recurrir a algún tipo de disculpa tras ser descubiertos. Una disculpa que, por supuesto, no te sirve. Porque, pese a solo el 14% de los encuestados creen que el engaño en streaming es peor que olvidar una situación especial, para ti es algo imperdonable.

Porque, ¿cómo vas a volver a confiar en alguien que te falla en algo tan simple como eso?

Es entonces cuando decides tomar una decisión drástica. Las separaciones del siglo XXI se hacen en Internet y tú vas a cancelar vuestra cuenta compartida. Y ya no habrá vuelta atrás.