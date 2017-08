22.000 personas protestan contra el encarcelamiento de activistas políticos en Hong Kong

En Hong Kong las calles se han vuelto a llenar de paraguas. Si hace 3 años los ciudadanos salían para protestar contra la reforma electoral impuesta por el Gobierno central de Pekín, esta vez las manifestaciones piden la liberación de los activistas que organizaron el movimiento.

Se calcula que unas 22.000 personas han salido este domingo a las calle para protestar por las penas de cárcel impuestas a los activistas Joshua Wong, Alex Chow y Nathan Law. El pasado jueves, el Tribunal de Apelación de la región condenó a los tres a entre 6 y 8 meses de cárcel por convocar las manifestaciones prodemócratas del 2014.

De acuerdo a la decisión, los jóvenes son culpables de "organizar y participar en una reunión ilegal".

La condena ha sido calificada por Amnistía Internacional como un "ataque revanchista a la libertad de expresión y de reunión pacífica". De acuerdo al periodista y defensor de los derechos humanos Kong Tsung-gan, en estos momentos hay 39 casos abiertos contra 26 activistas que participaron en la Revolución de los Paraguas. A pesar de ello, las sentencias ha sido defendidas por el Gobierno de Hong Kong que ha asegurado que no poseen "ninguna consideración política".

Poco después de conocer la sentencia, Joshua Wong publicaba en Twitter: "¡Podéis encerrar nuestros cuerpos pero no nuestras mentes! Queremos democracia en Hong Kong. Y no nos daremos por vencidos".

You can lock up our bodies, but not our minds! We want democracy in Hong Kong. And we will not give up.