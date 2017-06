Esta empresa de 550 empleados cerrará sus oficinas porque solo 5 acuden habitualmente

Ideas for Design

1400 metros cuadrados. Una biblioteca, decenas de despachos, cientos de sillas y mesas, varios lavabos, sofás y juegos… y solo cinco empleados. Así es la oficina de Automattic de San Francisco en la actualidad. Situada en un antiguo almacén, cuenta con todas las comodidades necesarias para los 550 trabajadores que la empresa tiene en nómina. Sin embargo, solo cinco de ellos asisten asiduamente a su puesto.

La empresa desarrolladora de aplicaciones de gestión de contenido se creó en 2005. Poco después creó WordPress, la aplicación por excelencia de los blogueros, y desde entonces no ha dejado de crecer y ganar dinero.

Sin embargo, su oficina principal está a punto de ser cerrada, ya que prácticamente nadie la utiliza. “Conseguimos la oficina hace seis o siete años, el precio era bastante bueno, pero nadie va allí. Hay tantas mesas de juego como empleados”, ha afirmado el CEO Matt Mullenweg en un podcast interno.

El problema no está en que la gente haya decidido dimitir en masa. Tampoco que se hayan mudado a las otras oficinas de la empresa, situadas en entornos como Ciudad del Cabo o Sudáfrica. Sino porque todos tienen la opción de atenerse al teletrabajo, una opción muy alentadora.

Office Lovin

Automattic da a los empleados un bonus de 250 euros mensuales por si prefieren utilizar oficinas de coworking e incluso les paga el café si deciden trabajar en Starbucks. Así que, por más que cuenten con un entorno digno de Google para desarrollar su trabajo, pocos deciden utilizarlo.

Tal y como destacan en Quartz, varias empresas punteras han acabado con el teletrabajo para que no les ocurra como a Automattic. Es el caso de Yahoo, que en 2013 terminó con la política de teletrabajo para mejorar los resultados y trabajar “hombre con hombro”. O IBM, que pese a ser uno de los impulsores de esta idea ha pedido a los empleados que vuelvan a las oficinas.

Otras compañías, por el contrario, no tienen sede fija y se reparten por todo el mundo. Es el caso de Elastic, que cuenta con 500 empleados repartidos en 35 países. Para no perder el contacto humano, organizan quedadas un par de veces al año, y los usuarios tienen como norma resolver los conflictos a través de videollamadas, ya que se pierde la comunicación no verbal a través de chat.

Business Insider

El teletrabajo está prácticamente integrado en todas las empresas contemporáneas. Sus ventajas son evidentes: mayor libertad para los trabajadores, optimización de tiempo al no necesitar desplazamiento, facilidad a la hora de "desconectar"...

Sin embargo, existen otras desventajas que equilibran la balanza, como que a la larga se trabaja más horas y aísla socialmente a quienes lo utilizan. Por supuesto, también existe el problema de Automattic, que debe ser tenido en cuenta desde la concepción del teletrabajo para que no ocurra.

La adopción del teletrabajo, sin embargo, es muy distinta en otros países. Mientras que en Estados Unidos uno de cada cuatro empleados trabaja desde su casa, en España solo un 27% de las empresas apuesta por este sistema.