La emotiva carta de Chelsea Manning a quienes la han apoyado hasta su liberación

Chelsea Manning, antes conocida como el soldado de inteligencia del ejército de EEUU Bradley Manning, llenó las portadas de medio mundo en 2010 cuando se descubrió que era ella quien había estado detrás de la filtración, a través de WikiLeaks, de los "Diarios de la guerra de Afganistán e Irak", que contenían miles de documentos clasificados sobre las acciones de EEUU en ambos conflictos, incluidos cables diplomáticos confidenciales.

Permaneció 3 años en prisión provisional hasta que las autoridades militares la condenaron a 35 por alta traición, y a ser expulsada del ejército con deshonor. Sin embargo, antes de terminar su mandato, el presidente Barack Obama condonó su pena. Finalmente será liberada en mayo de este año.

Estos son fragmentos de la carta que ha publicado en The Guardian agradeciendo a sus seguidores el apoyo en estos años pasados:

"Cuando tuve miedo, me enseñásteis a cómo continuar. Cuando estuve perdida, me mostrásteis el camino. Cuando estaba entumecida, me enseñásteis a sentir. Cuando estaba enfadada, me enseñásteis a relajarme. Cuando odiaba, me enseñásteis a ser compasiva. Cuando estaba distante, me enseñásteis a ser más cercana. Cuando fui egoísta, me enseñásteis a compartir"

"Fuísteis vosotros quienes me ayudásteis a enfrentarme al trauma que suponía par mí cada vez que me rapaban la cabeza. Fuísteis vosotros quienes os preocupásteis por mi después de que tratara de terminar con mi vida"

"Cuando deje este lugar en mayo, todavía pensaré en todos vosotros. Y a cualquiera que se sienta solo detrás de las rejas, que sepan que hay una red formada por nosotros que estará pensando en vosotros. Nunca seréis olvidados"