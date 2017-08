116 expertos en Inteligencia Artificial piden prohibir el uso de robots asesinos en guerras

Getty

Una carta abierta dirigida a las Naciones Unidas pide que se prohíba el desarrollo y uso de armas autónomas. La posibilidad de que en el campo de batalla entren tanques, aviones y ametralladoras no tripulados en los próximos años, en vez de tardar en llegar décadas, ha puesto en alerta a expertos que se pronuncian para que se impida esta carrera armamentística. Entre firmantes se encuentran Elon Musk, CEO de Tesla que ya advirtió que la IA será la mayor amenaza para la humanidad, y el fundador de Deepmind Mustafa Suleyman.

"No tenemos mucho tiempo para actuar. Una vez que se abra la caja de Pandora, será difícil cerrarla", escriben en la misiva un grupo de 116 especialistas en robótica e inteligencia artificial de 26 países diferentes.

Las armas autónomas se consideran que supondrán la "tercera revolución en la guerra" como en su día fue la pólvora y luego las armas nucleares. Pero se teme que supongan desmedidas muertes humanas. "Una vez hayan sido desarrolladas, las armas autónomas abrirán la puerta a un conflicto armado de una escala nunca antes vista. Se pueden convertir en armas a disposición del terror, unas armas que déspotas y terroristas pueden usar contra poblaciones inocentes o como armas modificadas de tal forma que funcionen como ellos quieran", advierten con contundencia.

El robot bélico SGR-A1, de Corea del Sur, puede disparar al enemigo autónomamente

Para evitar que se abra esa caja de Pandora, solicitan que se incluyan en la lista de armamento prohibido del Convenio sobre Ciertas Armas Convencionales de 1983, tal como figuran las armas químicas. Una decisión que nos podrá proteger de su poder destructivo.

La preocupación viene porque varios países poseen capacidades para integrar estos robots asesinos en sus filas. Según The Guardian, Corea del Sur, encargándoselo a Samsung, desarrolló el robot militar centinela SGR-A1 capaz de vigilar y disparar al enemigo sin que nadie la dirija. Informan que estaría presente a lo largo de la zona desmilitarizada de Corea.

No sería el único Estado interesada en estas armas. El medio británico asegura que Rusia prepara un tanque de combate autónomo. Estados Unidos un submarino y Reino Unido un avión no tripulado armado con misiles aire-aire y aire-tierra. Las despiadadas guerras imaginadas por la ciencia ficción serán una realidad si la ONU no frena su desarrollo.