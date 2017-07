No queda ni un solo experto asesor en ciencia en la Casa Blanca

Los despachos de la división de ciencia de la Oficina de Políticas de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca (OSTP) se encuentran vacíos. El viernes fue el último día de los últimos tres empleados que quedaban. De los nueve expertos de los que se rodeaba Barack Obama para integrar cuestiones científicas y tecnológicas en la política ya no hay nadie. La subdirectora de Ciencias Biomédicas y Forenses en el OSTP, Eleanor Cesleste, tuiteaba justo antes de marcharse:

"Sin división científica. Mic drop".

science division out. mic drop. pic.twitter.com/RoYTJqLoXa

Así lo sostenía también Kumar Garg, empleado del OSTP bajo la presidencia de Obama.

By COB today, number of staffers in White House OSTP's Science Division = 0. https://t.co/o4dsn4y3hO