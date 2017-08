Los disturbios amenazan Kenia después de que la oposición cuestione los resultados

Después de 10 años, la sombra de los muertos sigue presente cada vez que los kenianos acuden a las urnas. Este miércoles, los conatos de disturbios volvieron a mostrar la peor cara de Kenia en el transcurso de unas elecciones, después de que el líder opositor Raila Odinga acusara a la coalición de gobierno de Uhuru Kenyatta de manipular el recuento electoral que habría revalidado su victoria.

Kenyatta ha sido reelegido tras concluir su primer mandato, con un apoyo del 54% de los votos. El presidente es hijo del líder de la independencia Jomo Kenyatta y primer presidente del país, de 1964 hasta 1978, cuando murió. Kenyatta tomó las riendas del KANU, el partido de su padre, que cedió el poder desde 2002 a 2013, años en los que gobernó Mwai Kibak. Por su parten, Odinga se ha presentado hasta en cuatro ocasiones para revertir el dominio de Kibaki y ahora de Kenyatta.

The fraud Jubilee has perpetuated on Kenyans surpasses any level of voter theft in our country's history. This time we caught them.