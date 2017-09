Manual para defenderse de posibles abusos policiales el 1-O

Getty Images

En los últimos días, el gobierno central ha desplegado sus activos en Catalunya para impedir la celebración del referéndum del 1-O a base de detenciones, decomisando propaganda política y papeletas y registrando medios de comunicación, entre otros.

Este domingo el panorama no será distinto. Está previsto que las fuerzas de seguridad acaten las órdenes de imposibilitar, en la medida de lo posible, que los catalanes que quieren votar lleguen a las urnas.

Ahí van seis claves de un manual publicado por la Izquierda independentista, contrastados por juristas, contra abusos policiales que podrían ayudarte a lidiar contra los contratiempos de la jornada:

1. Romper un precinto policial para entrar en un edificio es delito. Pero para aquellos que entren en el establecimiento cuando ya esté roto hay matices, explica a PlayGround el jurista Enrique Villanueva. Se les consideraría cómplices si tuvieran constancia de que el acordonamiento se ha hecho en respuesta a una orden judicial. Pero si alegaran que no tenían indicios de ello o de la existencia de dicho precinto no se les podrían señalar por ninguna falta.

Getty Images

2. Oponerse al desalojo de un edificio, impedir la entrada de las fuerzas de seguridad a un edificio o entorpecer el decomiso de material para la celebración del referéndumson delitos de desobediencia, señala Villanueva. Aunque la situación se podría agravar si alguien agrediera a un policía. En ese caso, se le acusaría de atentado policial, agrega el abogado.

3. Por mucho que se pueda escuchar lo contrario, es legal grabar a los agentes en espacios públicos mientras ejercen su trabajo con uniforme. Pero eso no quiere decir que los móviles se puedan utilizar de cualquier forma. La Ley Mordaza establece que el policía podría interceptar el dispositivo si las imágenes pusieran en peligro su seguridad, la de su familia o la de otros compañeros.

4. En el Código Penal no hay ninguna ley que diga que un referéndum es ilegal. Aunque en esta ocasión, el Tribunal Constitucional suspendió la Ley del Referéndum convocada por la Generalitat. Si a ojos del gobierno central éste no es válido, los votos del domingo tampoco lo serán. Así que expresar una opinión a través de una papeleta no implicará saltarse la ley.

5. Los integrantes de las mesas podrían ser sancionados. La Agencia de Protección de Datos les ha alertado de que podrían enfrentarse a multas que van desde los 40.000 hasta los 300.000 euros. ¿La razón? El tratamiento y la cesión de datos sin el consentimiento de cada individuo vulneran el artículo 6 y 11 de la LOPD.

6. ¿La secesión viola la ley? Depende de como se efectúe. El artículo 472 del Código Penal establece que "declarar la independencia de una parte del territorio nacional" es un crimen de rebelión. Sin embargo, establece que si no hay sublevación violenta no hay falta.