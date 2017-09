La diosa griega de Instagram que está poniendo el entrecejo de moda

Cuando la gente hace la típica pregunta tonta sobre las tres cosas que me llevaría a una isla desierta, siempre digo 'Ay, no sé', pero para mis adentros pienso "las otras dos no sé, pero unas pinzas de depilar seguro, porque como tarden más de un mes en encontrarme, no me van a reconocer".

Aquí, servidora, como muchas otras, soy uniceja anónima. A ver, quiero pensar que tampoco es algo descomunal, pero lo suficiente como para que quiera mantener ciertas fotos de la infancia bajo llave. El padre de mi mejor amiga del cole me llamaba CJ (sí, ce-jota) el muy cabrón, y un poquito de trauma se me ha quedado.

Quitando a Frida Kahlo.

Y a Erika Eleniak de Los vigilantes de la playa.

Las chicas no hemos tenido más referentes de mujeres que triunfen por la vida teniendo una ceja en lugar de dos, así que lo habitual es esperar pacientemente al día en que tu madre accede a plantarte un petacho de cera sobre el puente de la nariz para nunca jamás volver a mirar atrás.

Pero hay una modelo en Instagram que está cambiando las reglas del juego. Se llama Sophia Hadjipanteli, es griega residente en los Estados Unidos, tiene 21 años y ha decidido que ser cejijunta no va en contra ni de ser guapa, ni de tener estilo, ni de ser femenina.

Trust me the mirror isn't the only dirty thing in this pic 👏😂 Una publicación compartida de Sophia Hadjipanteli (@sophiahadjipanteli) el 15 de Ago de 2017 a la(s) 2:37 PDT

Sophia recupera, no sé si consciente o inconscientemente, una de las tendencias de belleza principales de la Antigua Grecia, donde ser cejijunta gustaba tanto que las mujeres llegaban a pegarse pelitos en el entrecejo para crear uno si es que no lo tenían.

THIS IS FOR THE PEOPLE THAT WANT US TO ALL LOOK THE SAME - don't 👏 even 👏 try 👏 me 👏 Una publicación compartida de Sophia Hadjipanteli (@sophiahadjipanteli) el 5 de Sep de 2017 a la(s) 9:20 PDT

Entre los 50.000 seguidores de Hadjipanteli no hay termino medio, tiene fans que admiran su look único, y haters que plagan sus fotografías con comentarios negativos. Ella está tan segura que está bien con las dos cosas.

STRONG WOMEN INTIMIDATE BOYS AND EXCITE MEN 🍳 shirt is from @rebelsoul_collective 🙌🏼 if you buy one be sure to tag me so I can repost you! 🌏 p.s I just found out @jay_idk is from the same place as me...hit me up bby Una publicación compartida de Sophia Hadjipanteli (@sophiahadjipanteli) el 4 de Ago de 2017 a la(s) 11:10 PDT

"No estoy haciendo esto para demostrarle a la gente que les tiene que gustar mi uniceja. Más bien lo hago para demostrarle a la gente que pueden vivir sus vidas teniendo sus propias preferencias. Yo, personalmente, me veo mejor así. Otros discrepan, y eso está perfectamente bien", explicó en una entrevista a Harpers Bazaar. "No estoy intentando convencer a nadie de que se monte en el tren de los cejijuntos. Si a mí me gusta esto, déjame que me guste".

I just took this in a bathroom lmao 🚽 Una publicación compartida de Sophia Hadjipanteli (@sophiahadjipanteli) el 29 de Ago de 2017 a la(s) 8:10 PDT

"Creo que es un poco raro que la gente que se pinta las cejas, y que conste que no odio a esa gente para nada, creo que es raro que les moleste que yo no maquille las mías y las deje como son. Los dos estamos intentando conseguir el mismo estándar de belleza, pero de formas diferentes. Me molesta que se castigue una y se glorifique la otra"

HAHAHAHAHAHHAHA just some party animals trynna make it Una publicación compartida de Sophia Hadjipanteli (@sophiahadjipanteli) el 20 de Ago de 2017 a la(s) 11:46 PDT

"Voy a una escuela donde la gente, literalmente, se me queda mirando. Son gente más conservadora. Les parece que llevo mucho maquillaje en los ojos. Es como, 'bua, demasiado que gestionar'. Pero supongo que es lo que estoy pidiendo, de alguna forma".

🛁 this is me Una publicación compartida de Sophia Hadjipanteli (@sophiahadjipanteli) el 26 de Ago de 2017 a la(s) 2:08 PDT

Después de que muchos se lo pidieran, Sophia subió una foto caracterizada como Frida Kahlo a su Instagram. "No quería que pareciera que me estaba apropiando de ella", aclaró. " Siempre la he amado y pensado que era muy bella. Recuerdo que hice un proyecto sobre ella cuando estaba en secundaria, antes de que tuviera estas cejas".

The most requested look I've ever gotten in my life haha here ya go - Frida Kahlo AND OTHER CULTURES leading the way for people like me 🇨🇾 Una publicación compartida de Sophia Hadjipanteli (@sophiahadjipanteli) el 4 de Sep de 2017 a la(s) 2:50 PDT

"Creo que me he marcado a mí misma como alguien que se acepta a sí misma, y no es necesariamente por ser natural, sino por hacer lo que quiero".

Uploaded my Q&A video! I address my eyebrows, hate comments, and my style inspirations! Link is in the bio to watch my video! Una publicación compartida de Sophia Hadjipanteli (@sophiahadjipanteli) el 11 de Ago de 2017 a la(s) 5:12 PDT

"Quiero estar segura de que no me defino por el aspecto que tengo ahora mismo. Miro mi entrecejo como si fuese el eyeliner de los ojos o pintalabios rojo. En cinco años puede que mire atrás y piense 'fue una fase guay'. Pero hasta que la gente no empiece a aceptar a otros que tienen esta mis características en su rostro, no me sentiré realmente lista para cambiar".

De hecho ha creado su propio hashtag bodypositive, #UnibrowMovemente para que la gente que como ella decide pasar olímpicamente de depilarse las cejas pueda compartir con otros imágenes presumiendo de entrecejo.

Sophia no es la única influencer que está triunfando siendo uniceja. Instagramers como Kajol Devgan.

Throwback to 25 years back. So much love for so long. Truly humbled! Una publicación compartida de Kajol Devgan (@kajol) el 31 de Jul de 2017 a la(s) 1:53 PDT

O Scarlett Costello.

update these marc jacobs gel liners are insane Una publicación compartida de @scarlettcostello el 7 de Jul de 2017 a la(s) 1:06 PDT

Son otras de las chicas que demuestran que la belleza puede presentarse de muchas formas diferentes. Pasando, o sin pasar por la cera.