Hay gente difundiendo fakes sobre el atentado de Manchester para conseguir unos likes

Tras el atentado en el concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena, en el que por el momento ha habido 22 víctimas mortales, Twitter y Facebook se han visto inundadas de fotografías de personas que dicen buscar a amigos o familiares desaparecidos.

Pero mucha de las fotografías que se están difundiendo son falsas.

Another FAKE Manchester Missing persons tweet. Please don't this. It makes people's jobs harder. pic.twitter.com/Zwwz14f021 — Nick Monroe (@nickmon1112) 23 de mayo de 2017

"Otro tuit FALSO de personas desaparecidas en Manchester. Por favor, no hagáis esto, hacéis el trabajo de las personas más difícil".

Según parece, estas personas están compartiendo fotografías de personas que no tienen nada que ver con lo sucedido simplemente para conseguir retweets y shares. Algunas de las personas de estas imágenes son celebrities de internet (esencialmente youtubers), pero en otras ocasiones se trata de personas anónimas que de pronto se encuentran con sus fotografías compartidas miles de veces en la red.

"Tío, esta foto es falsa. No estoy desaparecida".

"Nueva actualización, nueva foto de una persona desaparecida (X significa fake, check, encontrado)".

Algunos usuarios advirtieron también que desde la cuenta @owys663 se había advertido de lo que pasaría ese día unas horas antes. La cuenta fue rápidamente suspendida, pero hay capturas de pantalla que muestran una publicación de las seis y media de la tarde en la que se podía leer, “#estadoislámico #manchesterarena #reinounido #británicos, ¿habéis olvidado nuestro trato? Esto es solo el terror”.

"Cuenta suspendida".

Posteriormente, se pudo comprobar que la captura mostraba el formato americano de escribir fechas, con el mes por delante del día. Si la captura fue realizada en EE.UU. eso significa que el tuit fue publicado a partir de las once y media hora británica. Y, de hecho, no hubo tuits respondiendo a la supuesta predicción hasta entonces.

Are you okay sist? :(( I hope you are not traumatized😔💞😘 #arianagrande #prayformanchester Una publicación compartida de Ve nyampah👌😘 (@drfveve) el 23 de May de 2017 a la(s) 1:50 PDT

Tampoco es cierto que esta imagen sea de Ariana Grande en el backstage durante los atentados, como muchos están diciendo. Se trata de una fotografía del año 2015.