Lo que no te mata, te hace más fuerte: la detención de los "Jordis" da alas a la independencia

Mañana se acaba el plazo para que el presidente catalán, Carles Puigdemont, responda a la petición del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre si proclamó o no la independencia el pasado 11 octubre. Para ser exactos, a Puigdemont le quedan menos de 24 horas en las que no se descarta ningún escenario. Desde la convocatoria de elecciones; la amenaza de aplicar el 155 hasta la declaración unilateral de la independencia.

Y es que la decisión de la juez Lamela de dictar prisión sin fianza para los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por un delito de sedición el pasado lunes ha dinamitado los tempos previstos. La sentencia parece haber acercado a los partidos independentistas y dirimido las diferencias en torno a los pasos a seguir. Ahora, la posibilidad de una DUI en los próximos días se ve más cercana que nunca.

La encarcelación de los Jordis también ha supuesto un jarro de agua fría para quienes, hasta el momento, habían un ejercido un papel neutral defensor del diálogo en la cuestión independentista. Ayer, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau mostraba su rechazo a la sentencia y decretaba dos días de suspensión de los actos institucionales del consistorio. Fue más allá y tildó de "presos políticos" a Sánchez y Cuixart. Un gesto compartido también por varios alcaldes del PSC.

La confluencia de ANC y Òmnium Cultural

Òmnium Cultural, que signicado todo en latín, nacía en los años 60 bajo las sombras del régimen franquista. Creada por cinco empresarios de la burguesía catalana la entidad se desarrolló como bastión de la defensa de la lengua y cultura catalana perseguidas por el franquismo. Fue ilegalizada en el 63 pero continuó trabajando en la clandestinidad hasta que pudo volver a la legalidad cuatro años más tarde. La independencia, por aquel entonces, no figuraba en sus planes.

El punto de inflexión llegaría en 2010 con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006. El Gobierno catalán, presidido por el socialista Pasqual Maragall, llevaba al Congreso de los Diputados una reforma del Estatuto catalán. Tras varios borradores, un referéndum de por medio y la negativo del PP que pedía recurrir 114 artículos, la batalla acabó librándose en el Constitucional. Los catalanes tuvieron que esperar cuatro años para conocer la sentencia. La cámara declaraba inconstitucionales 14 de los artículos presentados, entre ellos el más polémico: considerar a Cataluña como una nación.

Al margen de considerar si son o no presos políticos, la decisión de la juez Lamela también ha puesto en duda la separación de poderes en España y ha roto el silencio de muchos que, hasta ahora, se habían mantenido al margen de la disputa independentista.

Ese mismo año, Òmnium supo aprovechar los sentimientos independentistas y organizó la primera manifestación masiva en protesta de la decisión del Constitucional. "Fue cuando empezaron a escucharse los primeros gritos de Independencia", aseguran desde la entidad. Dos años más tarde, en 2012, la organización abrazaba el independentismo. Sin dejar de lado la defensa de la lengua y la cultura catalana, Òmnium añadía un nuevo propósito a su lista: la creación de un estado propio.

Fue ese mismo año también cuando nacía la Assamblea Nacional Catalana. Sus orígenes, según explican desde la entidad, se fraguaron con las consultas populares de 2009 en el municipio de Arenys de Munt. La moción fue propuesta por la CUP, que contaba con un solo regidor en el Ayuntamiento.

El Sí conseguía un 96%. Pese a su carácter no vinculante ni jurídico, la consulta consiguió unir a convergentes, republicanos y la CUP con la oposición del PSC y reticencias de Unió Democràtica. Un gesto simbólico que comenzaba a ganar cada vez más adeptos y, también, detractores. Tras las consultas, un grupo de ciudadanos se empeñó en no dejar morir ese acto simbólico dando lugar, tres años después, a la creación de la ANC. Una entidad que desde sus inicios tenía muy clara su finalidad: la transición hacia un estado independiente.

En 2012 la ANC organizaba la primera "Diada". El éxito fue mayor del que esperaban. La entidad se convertía así en uno de los principales motores sociales de la independencia. La gran asistencia forzó un acercamiento con su homóloga Òmnium que, pese a las más que evidentes diferencias que la distancian supieron encontrar la vía para convertirse en el brazo social, aunque también político, de la independencia catalana.

Los Jordis

La primera semilla de acercamiento entre las entidades tenía cara y apellidos. El binomio de Carme Forcadell (ANC) y Muriel Casal (Òmnium) consiguió aunar a las dos entidades que hoy cuentan con más de un millón y medio de afiliados, colaboradores y simpatizantes. La ANC no ha tenido reparos en presionar al Gobierno catalán. En 2014 Forcadell presionaba al entonces presidente catalán Artur Mas para llevar a cabo el referéndum consultivo del 9-N. La célebre frase: "President posi les urnes!" (Presidente, ponga las urnas) pasó a ser uno de los mantras más repetidos por la sociedad partidaria de la República catalana. La ANC dejaba claro que había venido para quedarse.

Mientras tanto Òmnium tampoco se quedaba atrás. Su lastre era el de ser la entidad de la clase burguesa catalana. El nombramiento de Jordi Cuixart sirvió para oxigenar a la institución. Cuixart es empresario, algo que no esconde. No dirige una gran industria sino la pyme que fundó en 2003, Aranow Packaging Machinery. Sus orígenes tampoco coinciden con la burguesía que creó la entidad. Hijo de un obrero catalán y de una murciana carnicera, Cuixart fue criado en el Vallés y no llegó a terminar el BUP. En 2012 ocupó el cargo de Tesorero de la entidad y, según explican sus más allegados, su obsesión por la transparencia y por la financiación privada y no pública de la entidad le colocó entre los favoritos para liderar Òmnium.

Jordi Sánchez comenzó su actividad política a los 20 años en la Crida per la Solidaritat, una organización nacionalista en defensa del catalán que acabó desapareciendo a principios de los 90. Entró a liderar la ANC tras la muerte accidental de Muriel Casals. Se le conoce como el independentista del seny (sensatez) y ha sido una pieza clave para limar asperezas entre Esquerra Republicana y Convergència. También ha sabido ganarse a un importante sector del conservadurismo catalán.

A diferencia de sus dos homólogos (Forcadell y Cuixart) Sánchez se ha mantenido cauto a la hora de presionar al Gobierno catalán. Tampoco ha tenido problemas en decantarse políticamente y mostrar una mayor cercanía a la coalición de Junts pel Sí frente a la CUP. Sánchez criticó duramente a la CUP cuando los anticapitalistas obligaron a destituir a Artur Mas si querían que el Gobierno catalán contase con su apoyo.

Hacia un escenario plagado de incertidumbres

A pesar de sus diferencias, ANC y Òmnium Cultural se han convertido en las principales entidades que, desde hace 5 años, han movilizado y puesto cara al movimiento independentista en las calles. Unas calles que ayer salieron para pedir la liberación de los Jordis que hoy pasarán su segunda noche en la prisión de Soto del Real.

Las dos entidades no solo han conseguido cohesionar a sus diferentes públicos. Su detención ha supuesto que las diferencias entre el bloque de ERC y la CUP y el PDeCAT pasen a un segundo plano. Las reacciones tras la sentencia aceleraban una DUI que, hasta el momento, se encontraba en standby.

Al margen de considerar si son o no presos políticos, la decisión de la juez Lamela ha revivado la crítica sobre la división de poderes en España y ha roto el silencio de muchos que, hasta ahora, se habían mantenido al margen de la disputa independentista. Tanto el bloque de los Comunes (Podemos y sus distintas facciones), como el PSC han coincidido en que los cargos son desproporcionados. Una postura compartida también por periodistas como Ana Pastor o Jordi Évole, que dejaban constancia de su rechazo a través de las redes sociales.

Mientras tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, espera una respuesta de Puigdemont. Hoy avanzaba en el Congreso de los Diputados que la convocatoria de elecciones en Cataluña podría ser una salida para no aplicar el 155. Fuentes cercanas a Esquerra y la CUP aseguran que no contemplan ese escenario. Esta tarde el President se reúne con la junta de portavoces a puerta cerrada. Los comunes, por su parte, abren otra nueva vía: convocar un referéndum nacional para reformar la Constitución.

Antes de la encarcelación de los líderes independentistas la posibilidad de levantar la suspensión de la República catalana en los próximos días se veía factible pero lejana. Los acontecimientos del lunes han forzado un cambio de planes que varía minuto a minuto y que abren nuevos escenarios de incertidumbre. El tiempo juega en contra de Puigdemont aunque en esta carrera a contrarreloj todo puede ser posible porque al final y al cabo un día del procés equivale, prácticamente, a un año de vida política. Mientras tanto, tendremos que esperar hasta mañana a las 10.