Detectan por 1ª vez una atmósfera alrededor de un planeta similar a la Tierra

Alrededor de un planeta similar a la Tierra, los astrónomos han descubierto la existencia de una atmósfera caliente y húmeda. El hallazgo entusiasma y se ha descrito como 'alentador' por una razón: podría impulsar la búsqueda de vida extraterrestre.

Lo cierto es que se trata de la primera vez que se detecta una atmósfera en torno a un mundo pequeño y rocoso. El planeta, conocido como GJ 1132b y ubicado a 39 años luz en la constelación de Vela, tiene un tamaño solo 1,4 veces mayor que la Tierra y 1,6 veces la masa terrestre.

Descubierto en 2015, se desconocía si poseía o carecía de atmósfera. Sin embargo, con el telescopio de ESO/MPG de Chile se pudo capturar imágenes de la estrella que orbita y medir si había cambios de brillo debido a la absorción de la luz que provoca la atmósfera cada vez que el planeta pasa enfrente de la enana roja.

Las observaciones sugieren que la atmósfera que envuelve a la 'Súper-Tierra' es una capa gruesa de gas rica en agua y metano, aunque se harán más medidas con otras telescopios para identificar otros elementos químicos presentes.

No obstante, que tenga atmósfera no es sinónimo de que sea habitable. La mala noticia es que la temperatura de su superficie alcanza los 370ºC, lo que hace improbable la vida. No obstante, las esperanzas vienen porque su estrella de acogida es una enana roja de baja masa, que son increíblemente comunes en todo el Universo y albergan con frecuencia planetas parecidos a la Tierra.

Se sabe que estas estrellas son particularmente activas y que es frecuente que las erupciones solares golpeen a sus planetas circundantes, lo que puede barrer toda atmósfera. Sin embargo, este descubrimiento demuestra que es posible que una capa de gas aguante esos bombardeos durante miles de millones de años antes de ser destruida.

"Lo que hemos mostrado es que los planetas que orbitan alrededor de estrellas de baja masa pueden tener atmósferas y como hay tantos de estos en el universo, vuelve mucho más probable que en alguno haya vida", remarca John Southworth, investigador principal de la Universidad de Keele (Inglaterra).

La capa de gas de ese mundo lejano dispara las probabilidades de que exista un gran número y que, en uno de esos planetas, se dé con vida alienígena.