188 después de su creación, una mujer toma las riendas de Scotland Yard

Ha hecho falta que pasaran 188 años para que una mujer se convirtiera en la jefa de Scotland Yard. Este miércoles se ha anunciado que Cressida Dick toma las riendas de la Policía Metropolitana de Londres, la mayor fuerza policial de Europa que se hizo mundialmente famosa en los libros de Arthur Conan Doyle y Agatha Christie.

Dick, de 56 años, entró en 1983 en el cuerpo como agente patrullera. Nacida en Oxford y poseedora de un expediente brillante, en 2009 ascendió a asistenta jefe de policía y en 2012 a jefa de la lucha antiterrorista para los Juegos Olímpicos. Su nombramiento supone que por primera vez en la historia de Reino Unido tres mujeres dirigen las tres agencias policiales más importantes: la Policía Metropolitana, la Agencia Nacional del Crimen y el Consejo Nacional de los Jefes de Policía.

A pesar de amar su trabajo, en 2014 Dick cambió la policía tras 31 años de servicio por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Su salida de la jefatura de la lucha contra el terrorismo por un puesto menor en el Ministerio se vio propiciada por la mala relación que mantenía con Sir Bernard Hogan-Howe. Curiosamente, a Hogan-Howe es al que sustituye ahora en el cargo.

"No puedo estar más contenta por ser designada para este puesto. Va más allá de mis expectativas. Es un privilegio extraordinario", ha declarado la policía en una rueda de prensa en la que Ammber Rudd, Ministra del Interior, y Sadiq Khan, alcalde de Londres han hecho oficial su nombramiento.

