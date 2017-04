"Hay jóvenes musulmanas que se ponen velo en Francia como signo de rebeldía"

El próximo 23 de abril Francia va a las elecciones. Marine Le Pen, líder del Frente Nacional lidera las encuestas con un 22% de estimación de voto, compartiendo un primer puesto junto al candidato de centro-liberal, Emmanuel Macron. Le Pen ha basado su campaña en el lema "Recuperar Francia para los franceses", con un discurso xenófobo basado en el miedo a los otros, culpando a los inmigrantes de los problemas que sacuden a la República Francesa y recogiendo la idea impulsada en su día por Sarzoky de que el multiculturalismo es un fracaso.

Con un partido socialista mermado por las políticas del presidente Hollande; con una izquierda que no supera, de momento, el 16% en estimación de voto y con un electorado indeciso y confundido que apunta al voto en blanco, la extrema derecha parece tener todos los ingredientes necesarios para ganar las elecciones. Al menos, de pasar la primera vuelta.

Sin embargo, en este caldo de cultivo, donde sigue presente la jungla de Calais y el fracaso de Europa en su gestión de la crisis de los refugiados, quedan todavía referentes fuera del espacio político dispuestos a desmontar el discurso xenófobo. Uno de ellos es la psiquiatra Marie Rose Moro.

Con una experiencia de más de 30 años, Moro es una de las principales referencias de la Psiquiatría Transcultural (que busca tratar los problemas de salud mental uniendo la antropología y el psicoanálisis) y es capaz de demostrar cientícamente que el multiculturalismo no solo es posible, sino que además es enriquecedor para nuestras sociedades fragmentadas.

"Libertad, fratenidad e igualdad" a debate

Moro tiene 56 años y es francesa de "segunda generación", un término que detesta. Nació en Salamanca y llegó a Francia con tan solo 9 meses, cuando su padre decidió mudarse motivado por la situación política en España y para conseguir un mejor futuro para sus hijos.

Trabajaba de leñador, así que la infancia de Moro y la de sus otro cuatro hermanos se desarrolló en el mundo rural. Un mundo muy distinto al que se encontraría después de terminar sus estudios.

Moro estudió Medicina porque pensaba que una de las maneras de ser alguien sabio era ser médico. Al mismo tiempo, cursó Filosofía, su gran pasión. Cuando terminó sus estudios se planteó cómo podía juntar las dos materias.

No hizo falta mucho tiempo. Una vez especializada en Psiquiatría y Psicoanálisis, comenzó a trabajar en el Hospital de Avicenne, en Bobigny, situado en el departamento de Sena-Saint Denis, donde se concentra la mayor parte de la inmigración de París. "Cuando llegué a París me di cuenta de que la forma en que trataban a los inmigrantes en la ciudad era muy distinta a la que yo había vivido en el mundo rural. Los paternalizaban. Les veían como personas que no querían curarse, no querían aprender. Personas que no sabían nada y que tampoco iban a aportar nada a la sociedad".

Fue entonces cuando lo vio claro. Necesitaba encontrar una nueva forma de hacer psiquiatría. Así que comenzó a estudiar Antropología. Para su sorpresa, en el segundo año, descubrío que ese nuevo enfoque ya existía: la psiquiatría transcultural. "No me esperaron para inventarla", explica entre risas.

Coetánea de Nicolas Sarkozy, Moro vivió en primera persona la cruzada del expresidente (ahora fuera de las listas a las elecciones) contra los inmigrantes. En un claro acercamiento a la extrema derecha, Sarkozy llegó a pedir la expulsión de inmigrantes que no hablasen el idioma francés y a sus hijos. Ahora, lo que se quedó en un discurso podría hacerse efectivo si gana el partido de Le Pen.

"Soy psiquiatra, ese es mi trabajo, y a través de mi punto de vista tengo una responsabilidad política de decir algo, de abrir debate y no mirar a otro lado", explica Moro. "Es inimaginable que podamos creer que la solución en Francia hoy sea la extrema derecha. La gente tiene miedo porque el mundo cambia mucho, no solo por los inmigrantes sino porque cambia. Es algo humano tener miedo, preguntarse que va a ser de nuestro futuro en o el de nuestros hijos. Son cosas completamente legítimas, pero el problema son las respuestas que las instituciones están dando a la gente: cerrar las fronteras, echar a los inmigrantes y culparlos de todos los problemas", mantiene la psiquiatra.

Moro sostiene que Francia ha sido un país referente a la hora de acoger inmigrantes, un país con ideales y principios generosos y no un mundo cerrado. "Quiero ser positiva y pensar que Francia todavía es un país abierto al mestizaje y no un país que busca la pureza de sus pertenencias. Si Francia no reacciona, el resultado a nivel europeo va a ser mucho peor de lo que nos imaginamos", asegura. "La extrema derecha está alimentando las angustias de la gente con un discurso que no es real y dando una respuesta que, además de ser inviable, es casi una declaración de guerra a los inmigrantes".

"Francia es una representación de universalidad y un ejemplo de valores filosóficos como la fraternidad y la igualdad. El problema es que esa representación es más teórica que práctica en la actualidad. Necesitamos ponerlos en práctica y utilizarlos para ser más iguales, una sociedad diversa pero igualitaria", añade.

"Obligar a un inmigrante a abrazar una sola cultura es negarle su potencialidad y vulnerabilizarle"

Moro no solo cuenta con su experiencia personal como psicoanalista transcultural en París. También forma parte de la ONG Médicos Sin Fronteras desde 1988. Ha vivido en primera persona los traumas de las víctimas de Armenia, Afganistán o Palestina, entre muchos otros. Ha participado en más de 100 programas de la ONG y ha sido condecorada en dos ocasiones con la Orden de Mérito y la Legión de Honor de Francia.

Fue a finales de los años 80 cuando decidió dedicarse por completo a esta nueva vertiente de la Psiquiatría. En sus inicios en el Hospital Avicenne, Moro se dio cuenta de que solo se atendía a los padres. "Eran ellos quienes hacían el viaje, los que sufrían las consecuencias del cambio. Pero nadie estaba centrándose en la nueva generación que nacía".

Moro decidió centrase en ellos, desde su infancia, a su paso por el colegio y su adolescencia, el paso previo a la vida adulta. "El colegio es el primer contacto que tienen los niños con el país de acogida por es importante que no se les obligue a tener que abrazar tan solo la cultura del país al que llegan, sino ver que la capacidad que tienen los menores para gestionar ambas culturas y su proceso de adaptación", sostiene la psiquiatra.

El problema es que tanto los sistemas educativos como la sociedad "obligan" a los más jóvenes a escoger. "Es como decirles: estás cono nosotros o contra nosotros," asegura Moro. Estos niños sufren entonces un choque donde tienen que elegir una cultura y renunciar a la suya propia. Esta situación les hace más vulneables y demasiadas ocasiones se traduce en fracaso escolar, en introversión y en una sensación de desamparo.

Es en ese momento cuando empiezan los problemas. "En nuestro seguimiento de 30 años hemos visto los distintos traumas que afrontan las poblaciones migrantes. Desde la llegada de los padres hasta las cuartas y quintas generaciones en Francia", relata Moro.

En el caso de los padres, muchos se culpan de haber hecho el viaje cuando sus hijos fracasan en el colegio. "Las madres sufren graves transtornos de depresión post parto porque se les obliga a educar a sus hijos a través de una mirada occidental. Las mujeres se ven frustradas y creen que no serán capaces de cuidarlos".

La etapa de la infancia es una de las más importantes. "Si la sociedad ve a ese niño como alguien que es capaz de hablar varios idiomas, capaz de adaptarse a un nuevo país como algo positivo, eso les empodera y les permite desarrollar sus aptitudes al máximo. En el caso contrario, ese niño se verá en una situación en la que hablar su idioma materno es una barrera, una forma de aislarlo y optará por rechazar sus orígenes, algo muy difícil de gestionar después en su etapa como adolescente y también dentro del ámbito familiar".

Esta es una situación que empeora cuando se trata de menores que llegan solos al país:"Estos niños se encuentran en una situación de desamparo. Se enfrentan, a edades muy tempranas, a un choque cultural y a una realidad que no era la que esperaban. Todos los sueños que tenían se desvanencen. Los peligros a los que se enfrentaron hasta llegar al país de acogida no se ven compensados. Ahí es donde empiezan los transtornos graves de depresión", añade Moro.

"La adolescencia es la etapa donde experimentan, donde buscan ese lugar en el mundo que muchas veces se les niega"

"La adolescencia es la etapa donde buscan ese lugar en el mundo que muchas veces se les niega y donde empiezan a experimentar. Por ejemplo, algunas jóvenes de familias musulmanas deciden ponerse un velo. Están probando, intentando acercarse a una identidad de mestizaje donde, tanto a nivel sociológico como a nivel psicológico, intentan gestionar ambas culturas", explica Moro. "En Francia está prohibido el uso del velo en las instituciones públicas, eso hace que el deseo de llevar la contraria y de intentar desarrollar su propia identidad les sea negado. Solo pueden usar el velo dentro del ámbito familiar y muchas veces sus propios padres son los que les niegan ponerse un velo".

La psiquiatra asegura que esta etapa es muy importante para la integración de los jóvenes. "Deben poder escoger los mejor de sus dos culturas, lo mejor del mundo francés, en este caso, y lo mejor del mundo del que provienen. Solo así serán capaces de crear nuevas sociedades, mejoradas y más ricas, donde el multiculturalismo sea visto como algo positivo y no como nos hace creer la extrema derecha, asegurando que la llegada de inmigrantes acabará con la cultura y el idioma francés".

En el caso de Francia, la psiquiatra asegura que en el 50% de la tercera y cuarta generación de inmigrantes la historia de su país de origen se está apagando. "El idioma ya no está, la cuarta generación ni siquiera sabe hablarlo y ese interés por la historia de tus orígenes desaparece", explica Moro. "Estas generaciones se describen como 100% francesas".

Las familias donde parte de esta cultura originaria se sigue transmitiendo, ya sea de forma culinaria o de manera oral, constiuye un 25% de las nuevas generaciones.

Por último, podemos encontrar a los niños de tercera generación que van a intentar recuperar lo que la segunda generación ha dejado morir: su identidad de origen. Hablamos de menos de un 20%. Sin embargo, es un grupo muy importante por las consecuencias, tanto positivas como negativas, que puede conllevar.

"Esta generación estudia el idioma y las costumbres de sus abuelos. Su acercamiento puede ser a nivel educacional, político o incluso religioso. Van a intentar reconstruir una parte de su indentidad que les ha sido negada, en este caso, por sus padres", explica la psiquiatra.

El problema aparece cuando este acercamiento se hace a través de una "identificación negativa". Los jóvenes buscan una relación con ese mundo a través de internet, donde muchos se encuentran con los yihadistas que supen ese vacío y esa sensación de vacío y de que no valen para nada co la religión, pero de manera muy superficial.

"En el Islam político, por ejemplo, ven una ventana de acercamiento a su mundo y a su cultura de origen. Sin embargo, es un Islam que no tiene nada que ver con la religión de sus padres o de sus abuelos, sino que es una simplificación de la misma. Es algo nuevo que van a coger y encontrar en internet que acaba siendo un acto violento que no va a ayudarles a encontrar su sitio", añade Moro. "Por eso vemos como algunos jóvenes de cuarta y quinta generación europeos se están uniendo al Estado Islámico. Una búsqueda errónea y superficial de su identidad cultural".