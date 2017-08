Hallan los restos del USS Indianápolis, el barco que transportó la bomba de Hiroshima

National archives

Después de 72 años, los restos del barco de guerra estadounidense hundido dramáticamente durante la Segunda Guerra Mundial han sido encontrados. Bajo las aguas en el norte del océano Pacífico se ha dado con el conocido USS Indianápolis, torpedeado por las fuerzas japonesas en 1945 después de haber entregado las partes con las que se construiría la bomba atómica Little Boy, lanzada sobre Hiroshima.

Su hundimiento se considera una de las peores tragedias navales para EEUU. Dos impactos sumergieron en tan solo 12 minutos el gran buque. De los 1196 tripulantes solo sobrevivieron 316. Aunque 800 se mantuvieron en el agua con vida en los primeros momentos, acabaron muriendo porque no tuvieron tiempo de dar la voz de alarma. Flotando en el agua, los marineros fueron cayendo a lo largo de los días por deshidratación, porque estaban heridos o porque los devoraban los tiburones.

"Se escuchaba gritar a los chicos, sobre todo por la tarde", recordó un supervivente Woody James, que murió en 2005, a The New York Times.

"Parecía que los tiburones eran los peores durante la tarde que por el día. Todo podía estar tranquilo y entonces oía gritar a alguien y sabías que un tiburón lo había cogido", declaró.

Important chapter of WWII history concludes--I hope survivors/families gain some closure. Anchor and ship's bell seen here. #USSIndianapolis pic.twitter.com/Kk1YrcaeN1

Siguiendo las pistas arrojadas con la información que se tenía sobre la región en la que estuvo el navío la noche anterior a su hundimiento, un equipo dirigido por Paul Allen, cofundador de Microsoft, localizó los restos a 5.500 metros bajo la superficie. Casi rompe el récord de profundidad, una marca que de momento posee el barco SS Río Grande hallado a 5.762 metros.

We've located wreckage of USS Indianapolis in Philippine Sea at 5500m below the sea. '35' on hull 1st confirmation: https://t.co/V29TLj1Ba4 pic.twitter.com/y5S7AU6OEl