La única muestra existente de un metal que iba a 'revolucionar la tecnología' desaparece sin dejar rastro

Aprisionado entre dos diamantes. Así guardaban en Harvard un metal único en nuestro planeta capaz de revolucionar la ciencia. Hace un mes, Ranga Dias e Isaac Silvera anunciaban que habían logrado llevar el hidrógeno a un estado en el que se comporta como metal. Sin embargo, la semana pasada salían "rotos" a comunicar un problema: la única muestra que existía de ese hidrógeno metálico, el llamado 'metal maravilla', había desaparecido de sus instalaciones.

Desde que hace 80 años se especulara acerca de la existencia de este material, los investigadores se han entusiasmado con la idea de gestarlo en laboratorio. Se cree que el hidrógeno metálico puede revolucionar cualquier cosa que tenga que ver con la electricidad. Podría desde dar lugar a ordenadores más rápidos y a vehículos súper eficientes, hasta servir como un potente combustible para cohetes, permitiéndonos explorar mejor el Universo.

Silvera y Dias explicaban que habían sometido una muestra de hidrógeno a temperaturas cercanas al cero absoluto y a elevadísimas presiones —495 gigapascales, una presión superior a la que existe en el centro de la Tierra— mediante una prensa de diamante. Después habrían conservado el nuevo material dentro de esa prensa, entre dos minúsculos diamantes —la muestra medía 10 micrómetros de diámetro y apenas 1,5 de espesor—, manteniendo la mismas condiciones. Hasta que un experimento causó la tragedia.

En un intento de medir la presión usando un láser de baja potencia, uno de los diamantes se rompió y... se perdió el hidrógeno metálico.

Los científicos no saben si se liberó de su recipiente a presión y todavía está en alguna parte del laboratorio o si ha vuelto a ser un gas y se ha volatilizado.

La segunda opción socavaría su trabajo, ya que se supone que el logro de su experimento estaba en que la muestra fuera capaz de mantenerse estable a temperatura ambiente. Si se hubiera volatilizado, significaría que el material es inestable a temperatura ambiente y a una presión normal, y eso sería un varapalo a las esperanzas de lograr ese Santo Grial que el mundo de la ciencia anda buscando. Aunque también hay compañeros de gremio que creen que los científicos de Harvard nunca llegaron a crear hidrógeno metálico, por lo que difícilmente puede haberse perdido.

Como es imposible ponerse a buscar la muestra —medía 10 micrómetros de diámetro, una quinta parte de lo que mide un cabello humano, y apenas 1,5 de espesor—, Silvera y Dias han anunciado que repetirán su trabajo para fabricar otra. "He trabajado en esto durante muchos años", manifestaba el profesor Silvera a The Independent. "Nosotros no habríamos publicado el logro si no hubiéramos estado seguros de que fuera metálico".