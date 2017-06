Desaparece el escalón más icónico del ascenso del Everest

Adobe Stock

La duda de si una roca icónica previa a la cima del Everest se había desprendido saltó al público con un tweet. El alpinista británico Tim Mosedale publicaba una foto de su ascenso el pasado mayo para escribir: "El Escalón de Hillary ya no existe".

El Escalón de Hillary, una pared rocosa casi vertical de 12 metros, suponía el último desafío antes de coronar el Everest. Ubicado en la cara sur de la montaña 60 metros debajo de la cumbre, era el paso más desafiante y notorio de las alturas. Se sospecha que el culpable de que ahora solo haya un montón de nieve en lugar de la roca sea el terremoto que sacudió Nepal en 2015.

It's official - The Hillary Step is no more. Not sure what's going to happen when the snow ridge doesn't form beca… https://t.co/8yednCrfgB pic.twitter.com/tnhAaYu2VT