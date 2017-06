A esta web machista le preocupa que Rihanna ponga de moda estar gorda

Barstool Sports es una web de deportes que llevan un grupo de "bros" (un concepto que no tiene traducción literal pero que puede entenderse como el arquetipo de universitarios que se saludan con golpetazos, gritan mucho cuando se emborrachan y cuyo gran tema de conversación consiste en lanzarse puyas entre ellos sobre sus éxitos y fracasos con el sexo opuesto).

En la línea de exceso de testosterona y falta de educación que podríamos esperar de este tipo de individuos, el pasado 30 de mayo publicaron en su web un artículo (que parecen haber eliminado) en el que atacaban a la cantante Rihanna con este titular: "¿Va a hacer Rihanna que ser gorda sea la nueva moda?".

"Puede que sea una mala foto" dice el autor. "O quizás ha estado disfrutando demasiado del servicio de habitaciones mientras estaba de gira. O quizás, crucemos los dedos, solo está embarazada. Eso sería un alivio porque al menos no estaría gorda, ¿verdad?".

Y hay más. "Así que la ves llegando a los 80 kilos y es difícil de digerir. Con toda esta gente del movimiento fat acceptance y el 'quiéreme como soy', este es un mundo en el que puedo ver a tías como Rihanna plantarse con un 'Me la suda todo, me encanta la pizza', que la frase se haga viral y ¡BAM! El mundo se convierte en un lugar donde las tías más buenas son como los humanos de Wall-E".

Barstool has always treated women like shit. It's gross, but nothing new. There's no repercussions bc this is what the site + readers want. — Lindsey Adler (@lindseyadler) 30 de mayo de 2017

"Barstool siempre ha tratado a las mujeres como una mierda. Es asqueroso, pero no es nada nuevo. No habrá repercusiones porque esto es lo que los lectores de esta página quieren".

Obviedad nº1, estos tipos son unos imbéciles machistas de cuidado que se piensan que las mujeres tenemos que moldear nuestro cuerpo al gusto de su polla. Y no.

Obviedad nº2, Rihanna no está gorda. Estaría en todo su derecho de estarlo si le diese la gana, pero la realidad es que no lo está. Sigue estando en un peso perfectamente saludable, con unos kilos más de los que estamos acostumbrados a verla.

De hecho, no es la primera vez que RiRi sube de peso, y que deja claro que ella está encantada de la vida cuando su body pilla más carne.

Thickanna is my new body goals pic.twitter.com/vOsG4EK8Er — Briana (@OhMy_Gause) 27 de mayo de 2017

"Thickanna es mi nuevo cuerpo perfecto".

En 2012 la cantante le explicó al presentador Ryan Seacrest que odiaba perder sus curvas. "Es difícil tener cualquier tipo de rutina cuando tus horarios son tan locos", explicó. "Así que realmente no tengo ni idea de cómo siempre esto perdiendo peso. Es algo que realmente me enfada bastante. Ahora no tengo culo, no tengo tetas. Bueno, tetas no tenía. ¡Me da tanta rabia".

En 2013, cuando un fan le preguntó vía Twitter si había subido de peso, ella respondió orgullosa que sí inventándose un nombre para su alter ego ternesco, "Thickanna".

A los fans de Rihanna les flipa Thickanna y están como locos por tenerla de vuelta.

Yass Thickanna in full effect 😍🤗 pic.twitter.com/ZD7NMwPQpc — мαriam 🍒 (@africaries) 24 de mayo de 2017

"Siiiii, Thickanna en todo su esplendor".

okay Thickanna i see you 👀😍 pic.twitter.com/nSL9OIT2WF — dunja 🌴 (@shesDunja) 24 de mayo de 2017

"Okay, Thickanna, te veo".

"Hablemos de esos muslos".

Mientras tanto, Chris Spagnuolo, autor del artículo se ha quejado de estar sufriendo ciber acoso.

Rihanna fans did not like my blog calling her fat and now I'm being cyberbullied 😩 pic.twitter.com/iuvYIwW8gr — Straight Spags (@ChrisSpags) 30 de mayo de 2017

"A los fans de Rihanna no les gustó mi post llamándola gorda y ahora me están haciendo bullying por Internet".

Y el fundador de la web, Dave Portnoy, ha emitido un comunicado de "disculpa" más desganado y sinsentido que el abrazo que te obligaban a darle a un compañero de clase con el que te habías peleado.

"Para ser sinceros no creo que el blog fuese tan malo como muchos se están inventando, pero os diré algo: tampoco era gracioso, y podría haber estado seguro de que las feministas lo iban a odiar y usarlo como un ejemplo de 'aquí están los de Barstool siendo Barstool una vez más. Hay algunos temas que tienes que clavar si vas a escribir sobre ellos porque siempre van a levantar ampollas. Así que si vas a hablar sobre que Rihanna ha ganado peso, más te vale ser más gracioso que la hostia y hacerlo a prueba de balas". Eh... pues ok.

Para rematar el ridículo artículo, Spagnuolo dijo también que Rihanna tenía pinta de estar convirtiéndose en la super modelo de tallas grandes Ashley Graham. Y, por ironías de la vida, mirad que anuncio aparecía justamente sobre el artículo antes de que se les pusieran los cojones de pajarita y terminasen borrándolo. Efectivamente, la diosa de Ashley.

Karma, divino tesoro.