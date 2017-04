Una niña de 9 años demanda al Gobierno indio por no actuar contra el cambio climático

Allison Joyce/Getty

La India es, junto con China, el país más contaminado del mundo. Ahora, una niña india de 9 años ha denunciado a su Gobierno por no tomar medidas contra el cambio climático, consciente de que son los jóvenes indios los que pagarán el precio por la inacción de su país en esta materia.

"Como joven, soy parte de una clase que entre todos los indios es más vulnerable a los cambios del clima, sin embargo, no somos parte del proceso de toma de decisiones", señaló la niña, Ridhima Pandey en su demanda.

El Gobierno de la India ha fallado en la aplicación de las medidas medioambientales, según Pandey. Por eso mismo, la niña ha presentado un documento de 52 páginas ante el Tribunal Nacional Verde (NGT), una corte especial para casos medioambientales. El objetivo es obligar al Gobierno a "tomar medidas eficaces, basadas en la ciencia, para reducir y minimizar los impactos negativos del cambio climático".

Al igual que todos los niños de su generación, Pandey heredará los crecientes desastres climáticos si la India no toma medidas eficaces en esta materia. Con tan solo nueve años, Pandey ya ha dado el primer paso para intentar moldear las políticas medioambientales de su país.

Además, quiere que su Gobierno se aleje de los combustibles fósiles, que proteja los bosques, las praderas, los suelos, los manglares, que participe en la reforestación masiva y que mejore las prácticas agrícolas y forestales.

"Mi país tiene un enorme potencial para reducir el uso de combustibles fósiles y, debido a la falta de acción del Gobierno, me he acercado al Tribunal Nacional de Verde", declaró al diario The Independent.

Pandey vive en Uttarakhand, al norte del país, una zona devastada por las lluvias torrenciales que han matado a cientos de personas en los últimos tres años. Según el Banco Mundial, el cambio climático tendrá consecuencias dramáticas en la India, principalmente por el aumento de las inundaciones, que es lo que llevará a graves crisis de salud en el país.

La India tiene cuatro de las 10 peores ciudades del mundo en términos de contaminación del aire. Un estudio de Greenpeace publicado en enero, señaló que cerca de 1,2 millones de indios mueren cada año debido a las altas concentraciones de contaminantes en el aire, tales como polvo, esporas de moho, arsénico, plomo, níquel y cromo carcinógeno.

No es la primera niña en India que ha denunciado a su Gobierno por esta razón. El año pasado, seis jóvenes presentaron una demanda ante el NGT sobre la contaminación del aire en Nueva Delhi. La nueva generación será la heredera de los desastres ambientales como consecuencia de las decisiones políticas actuales, pero también es la que está tomando las riendas sobre qué camino hay que seguir para cuidar nuestro planeta.