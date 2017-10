Los delfines y las ballenas tienen una vida social sorprendentemente parecida a la nuestra, asegura este estudio

Handout/Gett

Atento a la siguiente escena. Denise Herzing y su equipo llevan más de 30 años estudiando a los delfines manchados que pueblan las aguas de Bahamas, siguiendo las relaciones familiares y los comportamientos de hasta tres generaciones. Cada verano, al comienzo de sus estudios de campo, los delfines habían celebrado de manera jubilosa la llegada de aquellos humanos. A Herzing le gusta referirse a esos reencuentros como “una reunión de amigos”. Pero un año algo cambió.

El equipo llegó en su embarcación de siempre esperando el recibimiento de siempre, pero esta vez los defines no tenían ganas de celebrar. No se acercaban. Se comportaban de una manera inusualmente fría, distante. Mientras el investigador jefe de la expedición intentaba interpretar desde el agua la frialdad de los cetáceos, sus compañeros descubrieron con estupor que uno de los tripulantes había fallecido durante el trayecto, se lo encontraron muerto en su litera.

Cuenta Herzig que tan pronto como el barco puso rumbo a puerto para entregar el cuerpo, “los delfines se acercaron a la nave, no surfeando las olas en proa, como acostumbran, sino guardando los flancos a unos cincuenta pies de distancia, formando una especie de escolta” que les acompañó hasta la costa. Nunca antes se habían comportado así.

¿Habían sido capaces aquellos delfines de sentir la presencia del fallecido? ¿Estaban empatizando con el dolor humano por aquella pérdida? ¿Aquella formación a ambos lados del barco, era su versión de nuestro séquito funerario?

Hace ahora tres años, los biólogos Hal Whitehead y Luke Rendell recogían esa experiencia de Herzing en The Cultural Lives of Whales and Dolphins. El libro acumulaba anécdotas y evidencias científicas que afirmar sin reservas que delfines y ballenas cuentan con una cultura propia que se desarrolla y se transmite de generación a generación. Ahora uno de los estudios más amplios sobre la materia les viene a dar la razón. Tras recopilar datos sobre 90 especies diferentes de ballenas, delfines y focénidos (marsopas), estos científicos nos dicen que los cetáceos no solo son inteligentes, sino que exhiben comportamientos sociales muy parecidos a los nuestros.

Todo se debe a su coeficiente de encefalización. “Como humanos, nuestra habilidad para interactuar socialmente y cultivar relaciones nos ha permitido colonizar casi todos los ecosistemas y entornos del planeta”, explica Susanne Shultz, una de las científicas implicadas en la investigación. “Sabemos que ballenas y delfines también tienen cerebros excepcionalmente grandes y anatómicamente sofisticados y, por eso, han creado una cultura similar en el mar”.

En su trabajo, publicado en la revista Nature Ecology & Evolution, los investigadores detallan algunas de esas similaridades en cuanto a comportamientos. Aquí te resumimos las 6 más relevantes.

1. Los cetáceos exhiben diferencias grandes en lo que se refiere a su estructura social, hay especies más solitarias y otras de carácter más gregario, pero en general tienden a crear relaciones y alianzas complejas y son capaces de cooperar para lograr un beneficio mutuo. Las ballenas dentadas, por ejemplo, se organizan en una compleja estructura social cuyos miembros mantienen vínculos muy fuertes. En algunos casos, los grupos familiares son matriarcados y la cooperación es básica para sobrevivir.

2. Exhiben transferencia social de conocimientos y pericias. Los cetáceos se enseñan los unos a los otros y trasmiten su sabiduría de generación en generación. Sucede, por ejemplo, en lo que se refiere a las técnicas de caza o la forma de utilizar herramientas.

3. Ballenas y delfines se hablan entre ellos. La manera en la que cada ballena y cada delfín habla, o canta, es individual. Cada animal posee un chiflido de timbre único, una signatura vocal personal, que actúa en cierto modo como su “nombre” en sus interacciones con otros animales. Gracias a eso son capaces de reconocerse. Además, son capaces de imitar voces ajenas, o de intentarlo, al menos.

4. Los cetáceos usan formas complejas de vocalización y cuentan con sus propios dialectos regionales.

5. Son capaces de desarrollar juegos sociales entre los individuos de un mismo grupo y muestran una insólita capacidad para la cooperación interespecífica con los humanos y con otras especies.

6. Practican el cuidado aloparental y la crianza cooperativa. Es decir, los adultos no se preocupan solo de sus propias crías, sino que muestran apego y atenciones a otros jóvenes que no son necesariamente sus hijos pero a los que une algún tipo de relación.

Los investigadores señalan también que los cetáceos que viven en grupos más pequeños o de forma independiente tienen cerebros más pequeños, lo que refuerza la idea de que estos mamíferos, como sucede con los humanos, aprenden de manera social. Según su hipótesis, los cerebros de los cetáceos que viven en grandes grupos crecerían más y más rápido al estar expuestos a entornos más complejos y ricos en información.

Antes hablábamos de Luke Rendell, y él ha sido uno de quienes han salido al paso de este nuevo estudio para advertirnos del peligro de caer en el antropomorfismo más ligero a la hora de mirar a estas fascinantes criaturas marinas. “Existe el riesgo de sonar como si solo existiera una sola vía, con los humanos como estación final y todos los otros animales embarcados en un viaje para llegar ahí”, explica el biólogo. Él, cuando mira a estos mamíferos, no ve a animales comportándose “como nosotros”, porque “cada animal responde a sus propias presiones evolutivas”.

Cuando hablamos de vida natural, e l humano no debería ser la medida de todas las cosas.