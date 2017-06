En su trabajo le mandaron a casa por ir en pantalón corto, así que volvió con un vestido

Algunas compañías tienen normas bastante ridículas con respecto a su código de vestimenta. Por alguna razón que no llegamos a comprender, hay empresas en las que, cuando el calor empieza a apretar, mientras que a ellas se les permite ir a trabajar con faldas o vestidos, a ellos se les obliga a ser muy machos y seguir con sus pantalones largos hasta los tobillos, #fucklogic.

En esas se vio Joey Barge, que tras aparecer en su oficina con unos pantalones cortos un día en el que las temperaturas sobrepasaban los 30°C, fue enviado de vuelta a casa a cambiarse por vestir "inapropiadamente".

If women can wear skirts/dresses at work can I wear smart shorts like so? pic.twitter.com/UD0AQ6ZCbP — joey (@jBarge_) 19 de junio de 2017

"Si las mujeres pueden llevar vestidos o faldas al trabajo, ¿no puedo yo llevar pantalones cortos elegantes como los de la foto?".

Answer: nope. Just been sent home from work — joey (@jBarge_) 19 de junio de 2017

"Respuesta: no, me acaban de mandar a casa".

Empujado por la tocada de huevos que supuso la situación, y con un cabreo sustancialmente incrementado por la temperatura ambiente, Joey decidió hacerles caso y cambiarse de ropa para adaptarse al código de vestuario. Eso sí, no como ellos esperaban.

"¿Qué queda mejor?".

See you soon, twitter. I'll be sent home soon. pic.twitter.com/XfFyxDeBAK — joey (@jBarge_) 19 de junio de 2017

"Nos vemos pronto, Twitter. Pronto me volverán a mandar a casa".

Obviamente, la gente aplaudió la actitud de Joey.

Men should always be allowed to wear shorts like women can wear skirts and dresses... equality — Lewis Alexander Hunt (@LewisHunt82) 20 de junio de 2017

"Los hombres deberían poder llevar pantalones cortos como las mujeres pueden llevar vestidos y faldas... igualdad".

Es más, los hombres deberían poder llevar también vestidos y faldas, si de lo que hablamos es de igualdad.

Con su protesta, Barge logró una pequeña mejora en las condiciones de sus compañeros: a partir de ahora se les permitirá ir a trabajar con pantalones 3/4. Una prenda que, además de ser más fea que un dolor, tampoco les aliviará demasiado del calor. Menos da una piedra, I guess.

Well done mate but... 3/4 length shorts..!? You working at a 90's rave or on a Lesbian hiking holiday !? pic.twitter.com/hRsWAMtkJE — ⚡️GlenRules⚡️ (@glenrules) 20 de junio de 2017

"Bien hecho tío pero... ¿pantalones 3/4? ¿Estás currando en una rave de los 90's o en unas vacaciones de senderismo para lesbianas?".

Por suerte como en PlayGround nos pasamos la vida corriendo de un lado a otro semidesnudos nunca hemos tenido este tipo de problemas.