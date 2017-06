Su deformidad casi lo lleva al suicidio, ahora lucha por los que sufren como él

"Cara salchicha".

"Alien".

"Deforme".

Todos aquellos insultos, las risas, las miradas de reojo y el desprecio de sus compañeros llevaron a Rory McGuire, de 23 años, a soñar con quitarse la vida en alguna ocasión.

McGuire, de origen escocés, nació con una extraña marca de nacimiento, una malformación venosa que, con el paso del tiempo, no paraba de crecer. Entre los 17 y los 22 años años McGuire, que ahora está tratando de generar conciencia sobre su condición, fue sometido a un total de 16 procedimientos diferentes para reducir su malformación.

"Todo el mundo tiene un aspecto diferente, no podemos escoger cómo somos cuando nacemos y las personas no deberían tratar a unos peor que a otros si no encajan en el aspecto 'socialmente aceptable' o 'normal'".

"Si enseñásemos a nuestros hijos desde una temprana edad que todo el mundo es diferente y que todo el mundo debería ser tratado igual sin importar el color de su piel, su religión, su sexualidad y su clase social, mucha menos gente tendría que pasar por lo que yo pasé como niño", dijo.

Sobre una fotografía de él a los 10 años, McGuire escribió algunas de las frases que tenía que escuchar cada día.

"Me suicidaría si tuviese tu aspecto"

"Me suicidaría si tuviese tu aspecto"

"¿Es que te pegan tus padres?"

"¿Cómo puedes mirarte al espejo?"

Aunque en la foto aparece sonriendo, explicó que solo lo hizo para que la gente no sintiese lástima por él: "En casa no sonreía, ni reía mucho. Lloraba, me preguntaba cosas y pensaba mucho".

6 months today since I had my birthmark removed, before and after

Ahora que McGuire ha sacado fuerzas para animar a los demás a luchar contra sus propios prejucios. En sus cuentas de Instagram y Twitter comparte fotos de su día a día, de su operación y de sus amigos en el gimnasio. "Soy feliz por primera ver en mi vida", aseguró.

También ha colgado un vídeo para la organización Changing Faces y su campaña contra la discriminación de personas con desfiguración facial.

*2 part video* Every post that I make about my birthmark and the experiences that I have gone through are designed to provoke thought or to help others who may be going through a tough time or to inspire people to always be kind to others and I'm hoping that this short slideshow film can do the same. This is My Birthmark Journey video in support of the "Face Equality" campaign by @changingfacesuk

"Por primera vez en la vida, soy feliz".