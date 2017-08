10 hechos que todos pensaban que son ciertos... pero no lo son

1.

Lo único que queda claro de la muerte de George Washington es la fecha: el 14 de diciembre de 1799 en Mount Vernon, Virginia, Estados Unidos. ¿El resto? Caldo de cultivo de fakes y habladurías. El primer presidente de los Estados Unidos no murió de un resfriado, ni tampoco de cáncer de garganta por fumar mucho en pipa. La causante de la muerte fue una sangría mal practicada que lo dejó con una anemia de caballo que desembocó en su muerte.

2.

Los peces de colores no tienen 15 segundos de memoria. El mito de la memoria de pez se cayó después de que investigadores de la Universidad MacEwan de Canadá demostraran que hay peces que recuerdan datos hasta 12 días después. Además, si tienes la suficiente paciencia incluso los puedes entrenar para que hagan trucos, como ir a una determinada zona de la pecera a por comida. ¡Glup!

3.

No. Los perros no ven en blanco y negro ni en gris. Son animales dicromáticos, lo que significa que aunque reconocen menos colores que los seres humanos (nosotros somos tricomáticos) si que pueden ver una variedad de ellos.

Ese liquidillo rojo que sale del filete que parece sangre, huele como sangre y tiene en cierta medida la textura de la sangre… no es sangre. En gran medida, se trata de mioglobina, la proteína que transporta el oxígeno a los músculos de un animal.Al cortar la carne o al exponerse al aire esta proteína se tiñe de rojo, por lo que se ha confundido en muchas ocasiones con la sangre.

4.

Los osos comen miel pero no por las razones que crees. No son grandes fans de este líquido viscoso y dulce sino que buscan las larvas de las abejas que se encuentran en la miel y les aportan proteína. Otro dato relacionado con animales y hábitos alimentarios: a los ratones no les gusta el queso, prefieren el grano.

5.

Hablemos de mitología bíblica, de la fruta prohibida, la manzana que expulsó a Eva y Adán del Paraíso. Pues bien, en ningún momento la biblia menciona que la puñetera fruta sea una manzana. El error viene de la traducción al latín de las Sagradas Escrituras. En el año 382 d.C, Jerónimo de Estridón recibió el encargo de traducir la Biblia para el pueblo. El buen hombre no dominaba el hebreo e hizo lo que pudo. Y ese intento de Jerónimo terminó con una mala traducción del término “mal” a malum, palabra que servía tanto para designar un acto negativo como a una manzana.

6.

Napoleón Bonaparte no era un canijo. Realmente era más alto que el francés promedio. Lo que ocurría es que se rodeada de guardaespaldas MUY grandes, por lo que parecía más pequeño de lo que realmente era.

7.

Esa idea romántica del cementerio de elefantes que tan bien han reflejado clásicos Disney como El Rey León y que designaba esos lugares donde los elefantes se retiran a morir es… un mito. Realmente los elefantes no abandonan la manada para morir y no existe ningún lugar específico donde decidan acabar sus días.

8.

El pelo y las uñas no crecen después de la muerte. La piel se deshidrata y se encoge, haciendo que estas partes se vean más largas y grandes. Esto es también por lo que los ojos o la boca de un muerto pueden llegar a abrirse durante el funeral.

9.

Los pájaros no abandonarán a sus crías si los humanos las tocan. Simplemente se trata de una mentira que se cuenta a los niños pequeños para evitar que sean cafres con estos animales.

10.

Querido aracnofóbico: no comes arañas mientras duermes. El origen del mito nace de otro bulo que, a su vez, podría nacer de OTRO bulo. El bulo del bulo, el metabulo. Aquí te cuentan la historia que explica tu terror nocturno a dormir con la boca abierta.