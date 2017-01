EE. UU. ya negó asilo a judíos que huían de los nazis. Muchos acabaron muriendo

Durante el régimen nazi, hubo una ocasión en la que Estados Unidos se negó a acoger a cientos de judíos. Después del Holocausto, muchos de ellos estaban muertos. Ahora, Donald Trump ha vetado la entrada a refugiados de guerra y a ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana a EE. UU.

Casi 80 años separan a estos 2 acontecimientos, pero cuentan con varios puntos en común.

En mayo de 1939, un transatlántico alemán, llamado SS St. Louis, zarpó de Hamburgo con 937 personas a bordo. La mayoría de ellas eran judías y escapaban de la persecución de los nazis, por lo que su única esperanza era que les brindaran una segunda oportunidad en otro lugar.

Primero probaron con Cuba, pero las negociaciones con el gobierno no fueron las esperadas y solo admitieron a 29 pasajeros. Después lo intentaron con Estados Unidos. Pero, cuando pretendían atracar en el Puerto de Miami, les negaron la entrada.

"Navegaban tan cerca la Florida que podían ver las luces de Miami. Algunos pasajeros del St. Louis enivaron telegramas al presidente Franklin D. Roosevelt pidiendo refugio. Roosevelt nunca contestó", dijo a United States Memorial Museum The Washington Post.

De las 907 personas que no pudieron entrar en Cuba, 234 estaban muertas al terminar el Holocausto

Finalmente lo intentaron con Canadá, pero sus esfuerzos también fueron en vano. Ya no tenían nada que hacer. Su única opción era volver a Europa y esperar que su destino no fuese tan malo como esperaban. Sin embargo, no se habían equivocado. Al terminar el Holocausto 234 de ellos estaban muertos.

Para conmemorar el Día Internacional del Recuerdo del Holocausto, 2 académicos judíos, Russel Neiss y Charlie Schartz, crearon la cuenta de Twitter Stl_Manifest. El mismo día que Trump firmó la orden ejecutiva.

También ha sido un modo de recordar lo que ocurrió con los refugiados de aquel transatlántico. Para ello, han compartido tweets que parecen escritos por las mismas víctimas: se presentan con su nombre, explican que fueron rechazados por EE. UU. y después recuerdan como murieron.

My name is Leopold Dingfelder. The US turned me away at the border in 1939. I was murdered in Auschwitz pic.twitter.com/ZL9nkP0V5X — St. Louis Manifest (@Stl_Manifest) 28 de enero de 2017

My name is Joachim Hirsch. The US turned me away at the border in 1939. I was murdered in Auschwitz pic.twitter.com/pfvJtMpIps — St. Louis Manifest (@Stl_Manifest) 27 de enero de 2017

My name is Willi Dublon. The US turned me away at the border in 1939. I was murdered in Auschwitz pic.twitter.com/E1VvT43351 — St. Louis Manifest (@Stl_Manifest) 28 de enero de 2017

My name is Werner Stein. The US turned me away at the border in 1939. I was murdered in Auschwitz pic.twitter.com/nCgt9V33xm — St. Louis Manifest (@Stl_Manifest) 28 de enero de 2017

My name is Selma Simon. The US turned me away at the border in 1939. I was murdered in Sobibor pic.twitter.com/znXwe8zqCU — St. Louis Manifest (@Stl_Manifest) 28 de enero de 2017

My name is Lutz Grünthal. The US turned me away at the border in 1939. I was murdered in Auschwitz pic.twitter.com/DyS8NXrk2P — St. Louis Manifest (@Stl_Manifest) 27 de enero de 2017

Con el paso del tiempo, EE. UU. intentó enmendar el error de no acoger a los pasajeros del SS St. Louis. Algo que le llevó a participar en la redacción de la Convención sobre Refugiados de 1951, que tenía como objetivo protegerles después de la Segunda Guerra Mundial. Después de aquello no se detuvo. Desde el 1975 hasta la actualidad, ha reubicado a 3 millones de personas que podían ser perseguidas en sus países.

"Varios judíos del SS ST. Louis escribieron telegramas a Roosevelt para que les dejaran entrar en el país. Roosevelt nunca contestó"

Estas medidas son una prueba de que, con el paso de los años, EE. UU. se dio cuenta de que Roosevelt había tomado una decisión fatal, condenando a 234 personas. Sin embargo, ahora Trump vuelve a caer en un mismo error que podría llevarse a otros cientos o miles de vidas por delante. Una realidad que también tendrán que enmendar las futuras generaciones.

[Vía The Washington Post]