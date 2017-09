El presidario sexy tiene sucesor: le apodan “Prison Bae” y ya trabaja como modelo

¿Todos tenemos en mente a Jeremy Meeks, conocido como "el criminal más guapo del mundo, no?

Meeks saltó a la palestra hace un par de años cuando las fotos de su ficha policial se filtraron a las redes sociales.

Como la mayoría de nosotros en el fondo somos personas regulares, y tendemos a perdonar los defectos, fallos o conductillas criminales a la gente guapa, todos pasamos por alto que Meeks era un criminal.

Y, bueno, lo demás es historia: contrato con agencia de modelos, tiene más seguidores en Instagram que Jesucristo y está saliendo con la dueña de Topshop, con la que duerme cada noche en un lecho de billetes grandes y amor.

Pero el amigo Meeks está un poco demodé. Un poquito pan de ayer. Necesitamos un nuevo criminal sexy para montarnos nuestras películas de persecuciones policiales, noches de motel y prácticas sexuales ilegales en al menos la mitad de los estados yanquis.

Y como caído del cielo ha llegado Mekhi Alante Lucky, aKa Prision bae.

Lucky fue arrestado el año pasado por exceso de velocidad el año pasado en el condado de Wake, Carolina del Norte.

SOMEONE PLEASE FIND ME THIS MAN pic.twitter.com/I4cfijnQh3