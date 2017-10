La gente cree que Kylie Jenner ha desvelado el sexo de su bebé con estas pistas

kylie jenner/snapchat.

Desde que se hizo público el embarazo de Kylie Jenner, los fans no paran de buscar en cualquier detalle alguna pista más sobre su futuro bebé.

De pronto todos los seguidores de la familia Kardashian se han convertido en esos conspiranoícos que encuentran símbolos Illuminati hasta en las estanterías del Mercadona.

Además de organizarse un revuelo espectacular cada vez que la chiquilla aparece con ropa holgada por la que la gente la acusa de estar ocultando su barriga de embarazada.

Aunque TMZ aseguró el mes pasado que Kylie iba a tener una niña, la nueva teoría es que en realidad Jenner y su novio Travis Scott están esperando un niño. ¿Qué de dónde se ha sacado la gente esta idea? Pues de los últimos Snapchats de Kylie.

Kylie quiso compartir con sus fans dos nuevas carcasas para iPhone que iba a lanzar, una en rosa y otra en azul, escribiendo "¿Con cuál me quedo? Yo creo que con la azul".

En la siguiente foto aparecía haciéndose un selfie con la carcasa azul puesta en su teléfono.

En 0,2 milisegundos ya se había liado la de dios en las redes, como vecinos locos gritándose de balcón a balcón.

Am I the only one who saw Kylie's snap of the phone cases and instantly thought this is her telling us she's having a boy or am I that crazy — ⓐⓛⓐⓘⓝⓐ (@alaina_pitzer) 9 de octubre de 2017

"¿Soy la única que vio el snap de Kylie de las carcasas de teléfono e instantáneamente pensó que nos estaba diciendo que va a tener un bebé o estoy loca".

Kylie's snap about which phone case she should use is DEFFFF a hint that she's having a boy idc what anyone says lol — Megan Maria✌ (@meganmaria845) 9 de octubre de 2017

"El snap de Kylie sobre qué carcasa debería usar es claramente una pista de que va a tener un niño, no sé si alguien más lo cree".

Kylie Jenner’s is such a tease omg DEFO means she’s having a boy pic.twitter.com/xVITRAfQnD — Alice Hannnah (@Aliceee_Hannah) 9 de octubre de 2017

"Kylie Jenner es una vacilona, Dios, claramente quiere decir que va a tener un niño".

Kylie is having a boy. You heard it here first. pic.twitter.com/awNsQ5c9ov — Erica Downard (@EDown_) 9 de octubre de 2017

"Kylie va a tener un hijo. Lo escuchasteis aquí primero".

Hay tres posibilidades.

1) Kylie estaba subiendo el Snapchat sin ningún tipo de intención de nada y está ahora mismo en su casa pensando que la gente está fatal de la cabeza.

2) Kylie va a tener un niño y efectivamente quiso dejarlo caer de esta forma como un juego con sus fans.

3) Kylie sabe el sexo del bebé, pero hace este tipo de publicaciones no porque quiera comunicarse en clave con sus fans, sino que deja caer este tipo de cosas de forma deliberada para generar tema de conversación y estar en la palestra 24/7.

La gente siguió rascando de la misma piedra encontrando señales por todas partes.

"¡Mirad, en su última foto también lleva una camisa azul!".

"¡Y en el siguiente Snapchat en el vestidor la mayoría de ropa que se ve es azul!".

Y para rematar, "¡Ojo, ahora ella y Khloé se hacen fotos vestidas igual porque ella también está embarazada, nos lo están confirmando así!".

No sé, igual es que no estoy muy metida en la mentalidad Kardashian pero yo sigo apostando por la 1. Me da a mí que está todo el mundo con tantas ganas de nuevas noticias que oyen campanas y no saben dónde.

predicting kylie jenner is having a boy based on her randomly choosing her blue phone case over pink on snap you’re welcome — emily head (@emlovesanchors) 9 de octubre de 2017

"Predecir que Kylie va a tener un bebé basándose en ella es cogiendo de forma aleatoria la carcasa azul en lugar de la rosa. De nada".