Desarrollar medicinas contra el cáncer no es tan caro como las farmacéuticas hacen creer

El precio de los medicamentos contra el cáncer viene subiendo desorbitadamente en Estados Unidos. Preocupa hasta el punto de que Donald Trump prometió en campaña reducir los "astronómicos" precios de los fármacos. Así que es lógico que la pregunta que surja sea, ¿cuánto cuesta, de verdad, desarrollar y sacar un fármaco al mercado?

La respuesta no es sencilla, más si tenemos en cuenta la opacidad de la industria farmacéutica: apenas ningún costo sale desglosado. Hasta el momento, la cifra que se solía poner sobre la mesa era 2.700 millones dólares (unos 2.250 millones de euros) por cada uno. La ponía el año pasado el Centro para el Estudio de Desarrollo de Medicamentos (Tufts) tras analizar diez grandes compañías y 106 fármacos que se investigaban. El problema era que ni se decía cuál era el nombre de esas compañías ni el de los medicamentos.

Ahora un nuevo estudio revela otro coste bien distinto, inmensamente más bajo. Serían cerca de 1.950 millones de dólares menos. La nueva investigación, publicada en JAMA Internal Medicine, señala que el gasto medio ronda los 757 millones de dólares (632 millones de euros) por fármaco. La sacan después de estudiar a 10 medicamentos contra el cáncer de los más caros que existen con los datos extraídos de Securities and Exchange Commission.

Sucede que tras lograr su aprobación para su comercialización, las compañías dispararon el precio. El estudio apunta que ingresaron conjuntamente 67.000 millones de dólares de beneficios por esos medicamentos, un beneficio 7 veces más que la inversión.

The New York Times recoge un caso extremo: el de ibrutinib, para tratar cánceres de sangre que no responden a terapias convencionales, desarrollado por Pharmacyclics. Habría costado 388 millones de dólares producirlo pero, después de que pasara al mercado, la farmacéutica Janssen Biotech lo adquirió por 21.000 millones. "Esa es una diferencia 50 veces mayor entre el costo de desarrollar y los ingresos después de la aprobación", dice Vinay Prasad, un oncólogo de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregon, al mismo periódico.

La nueva investigación no es sea un fiel y exacto reflejo de toda la industria ya que se analizan pequeñas compañías de la biotecnología encargadas desarrollar cánceres menos comunes con grupos en los ensayos clínicos pequeños.

Normalmente, "el 95% de los fármacos contra el cáncer que entran en ensayos clínicos terminan fallando", subraya Daniel Seaton, un portavoz de la Organización de Innovación Biotecnológica, a The New York Times para matizar que el incremento del precio de los medicamentos que salen sirven para financiar otros desarrollos que no se sabrá si serán exitosos.

Sin embargo, la investigación y desarrollo podría no justificar los "astronómicos" precios que se fijan. Quizá sean desproporcionados. Quedará la duda hasta que la industria no muestre una mayor transparencia.