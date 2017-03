Estas son los años en los que vivirás los mejores momentos de tu vida

Nos han hecho creer que el mejor período para desarrollar nuestras aptitudes físicas, psíquicas o sociales, o para vivir las mejores experiencias de nuestra vida es la juventud. Sin embargo, numerosos estudios, libros y encuestas demuestran, a partir de promedios de edad aproximados, que en realidad los mejores momentos de nuetra vida están repartidos a lo largo de los años.

Aprender una segunda lengua

Quieres aprender otro idioma y te resulta mucho más complicado de lo que creías. Esto se debe a que llegas tarde, ya que, como se indica en el libro The Developmen of Language: A Crisital Period in Humans, la mejor edad para hacerlo es alrededor de los siete u ocho años, antes de la pubertad.

El mejor momento para el procesamiento cerebral

La facilidad para procesar ideas, nombres, lugares y otros datos sí que es parte de la juventud, ya que como indica un estudio publicado en 2016 el momento más idóneo es a los 18 años.

Después de ello, no te quedará otra que aceptar que, por mucho que necesites albergar cada vez más información, como más tiempo pase tu mente irá mucho más lenta de lo que te gustaría.

Recordar nombres desconocidos

Si llegas a un lugar nuevo e invaden tu cabeza con 10 nombres de personas a las que no conoces, como es de esperar, a los cinco minutos se te olvidarán. En cambio, si eres capaz de recordar la mayor parte de ellos es porque eres el afortunado de tener la edad perfecta para acertar: 22.

Cuando somos más atractivos a ojos de los demás

Como escribió el cofundador del espacio de citas en línea OkCupid en su libro llamado Dataclysm este aspecto varía según el género.

Mientras todos los hombres solían responder que la mejor edad para la belleza de una mujer son los 20 años, las mujeres tenían distintas opiniones en función de su edad. Las de 20 se sientes atraídas por hombres de uno o dos años mayores y las de 30 vuelven a sentir debilidad por los yogurines.

Satisfacción con la vida

No hay mejor momento para sentirse satisfecho con la vida que en plena juventud, momento en el que aunque hayas vivido muchas grandes experiencias o decepciones, sigues basándote en lo bueno. Esta sería una de las razones por las que, como demostró una encuesta realizada en Alemania a 23.000 personas, la edad para sentir una mayor satisfacción con la vida son los 23.

El mayor nivel de fuerza

Si te apetece meterte en una pelea o presumir de tu fuerza hazlo a los 25, que es cuando tus músculos están en su mejor momento, o durante los siguientes 20 o 15 años, que es cuando aproximadamente se mantiene al mismo nivel. Después guarda los músculos si no quieres que un jovencito te deje en evidencia.

La edad máxima para establecerse

Hay estadísticas que dicen que la edad en la que los 26 es la edad idónea para asentarse porque ya has tenido suficientes relaciones como para tener una sólida. Sin embargo, quizá estas estadísticas no cuentan en que para los millenials todo llega más tarde. Las circunstancias en las que nos ha tocado vivir han convertido los 30 en los 20 de antes.

Un reciente estudio revela que las tasas más bajas de divorcio tienen lugar entre las parejas casadas entre los 28 y los 32 años. Así que si todo sigue como hasta ahora nuestra generación lo tendrá difícil para formar parte del promedio.

El momento de tu vida para correr un maratón

De acuerdo con un análisis hecho durante 50 años en maratones, la edad media para acabar una carrera de más de dos horas son los 28, por lo que si te faltan dos para alcanzar esta edad y te ahogas al correr hasta la parada del metro, contrata a un entrenador personal.

El pico más alto de la masa ósea

Esto sí que es una realidad que no se le puede discutir a la ciencia: los 30 es el momento en el que los huesos son más fuertes y densos.

El mejor momento para ser un maestro del ajedrez

Después de analizar a 96 profesionales del ajedrez, científicos llegaron a la conclusión que la edad media mejor para competir son los 31. A

Recordar nuevas caras

Un experimento de laboratorio demostró que no hay mejor momento para reconocer con rapidez y precisión caras de extraños a los que solo hemos visto en una ocasión que a los 32 años. Si tienes estás en este momento o te queda poco para ello, haz la prueba y quizá te sorprendes a ti mismo.

La edad para ganar el Premio Nobel

El momento de tu vida en el que tienes más probabilidades de lograrlo es a los 40, de acuerdo con un análisis de National Bureau of Economic Research. Algo que se debe a que suele ser la edad en la que los años de experiencia hacen que uno, probablemente, se encuentre en el punto más álgido de su carrera.

El máximo apogeo de los salarios

Según un análisis de Payscale, las mujeres ganan más dinero a los 39 años y los hombres a los 48 o 49. Sin embargo, nuestro sistema nos ha enseñado que difícilmente esta pueda ser una tendencia universal, ya que cada sector, cada empleo y cada directivo tiene sus particularidades.

Mayor aptitud para la aritmética

A pesar de que casi todo lo que sabes sobre cálculos lo aprendiste durante la escuela primaria o, según la formación que tengas, durante la carrera, te sorprenderá saber que el mejor momento de tu vida para demostrar tus habilidades en este campo son los 50.

La vuelta de la satisfacción por la vida

La encuesta realizada en Alemania revela que la primera vez que tenemos más tendencia a sentirla es a los 23. Sin embargo, este sentimiento regresa a los 69. Quizá porque hemos vivido lo suficiente como para volver a valorarla de la misma forma que los más jóvenes e inocentes.

El máximo apogeo del vocabulario

El transcurso de una vida interfiere en tener mucho vocabulario, por lo que no es de extrañar que nuestro mejor momento para ello sea a finales de los 60 y a principios de los 70.

La edad para sentirte bien con tu cuerpo

En una encuesta de Gallup, dos tercios de los estadounidenses de más de 65 aseguraron sentirse bien con su cuerpo. Algo que puede indicar que con el paso de los años nos dejamos de tonterías y nos queremos tal y como somos.

La máxima sabiduría

Un equipo de psicólogos demostró en un estudio que las mayores muestras de sabiduría ante conflictos las tienen las personas más mayores. No hay nada como una vida de experiencias para saber resolver los problemas como un sabio.

El momento del mayor bienestar psicológico

En un estudio publicado en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias, científicos pidieron a los participantes que expresaran en una escala del 1 al 10 como se sentían emocionalmente con la vida. Y, precisamente, el grupo de mayor edad, entre 82 y 85 años, expresó la mayor puntuación con alrededor de 7.

El momento para las grandes decisiones

Investigadores de un estudio se percataron que las personas que tenían 29, 39, 49 o 59 años eran más propensas a protagonizar un gran cambio en su vida, bueno o malo. Una edad decisiva porque representa el cambio de una etapa.