Su madre le corrige un trabajo de la universidad... y se lo manda a toda la clase por error

Siempre se dice eso de que "madre no es la que te trae al mundo, es la que te cría", y aunque estoy de acuerdo con esto, creo que la frase está un poco incompleta. Madre no es solo la que te cría, por definición "madre es la que te cría y la que te pone en evidencia delante de amigos, familiares y trabajadores del tercer sector siempre se le ponga la oportunidad por delante".

La tecnología ha permitido que estos momentos peguen el salto de los clásicos escenarios de salida del colegio y comercio de barrio a las redes sociales, dando pie a, por ejemplo, cosas como que todo tu curso de la universidad se entere de que tu madre te ayuda con los trabajos.

En esta cadena de email sobre un trabajo de la universidad, Cathleen, la madre de un tal John respondió un "John, tienes que usar mi versión. Es perfecta y la acabo de enviar. Simplemente dile a tu profesor que te equivocaste de versión y se la vuelves a enviar". Y la buena de Cathleen, en lugar de enviárselo solo a su hijo, se lo mando a todas las personas matriculadas en la clase de periodismo de la Universidad de Nueva York.

im sorry but this email from a kid to his parents that just got sent to anyone who has ever taken a journalism class at NYU is just 😘👌 pic.twitter.com/fxfC4p8x4u