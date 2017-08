Si tu email aparece en esta lista, estás tardando en cambiarte de contraseña

711 millones de direcciones de correo electrónico. Casi una dirección por cada hombre, mujer y niño de Europa. Esa es la cantidad de correos electrónicos que se han filtrado gracias a una falla en un spambot intrusivo. La información ha sido dada a conocer por Troy Hunt, experto en seguridad y delitos informáticos y creador de la web haveibeenpwned.com.

Processing the largest list of data ever seen in @haveibeenpwned courtesy of a nasty spambot. I'm in there, you probably are too.