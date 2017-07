La cámara corporal de este policía demuestra que dejó drogas para inculpar a un joven

Parece que este agente de la policía de Baltimore no fue a clase el día en el que explicaron como funcionan las cámaras corporales implementadas en 2016. Que no se quedó con la copla de que, cuando uno pulsa el botón de grabar, los 30 segundos previos quedan también registrados. Las imágenes, destapadas por Justin Fenton, de The Baltimore Sun, son demasiado claras como para intentar negarlas:

El agente en cuestión entra en un callejón, deja droga en una basura, sale del callejón, enciende la cámara y vuelve al mismo lugar a buscarla en un teatrillo que pensaba sería perfecto... pero todo el proceso quedó grabado. El chico fue arrestado en enero y encerrado con una fianza de 50.000$ que no se podía permitir.

Footage shows officer placing drugs in trash; goes out to street, turns on camera, returns. Cams save 30 sec prior to activation, w/o sound pic.twitter.com/5ZW128lWFM — Justin Fenton (@justin_fenton) 19 de julio de 2017

De acuerdo con Fox Baltimore, el juicio del hombre fue retrasado hasta la semana pasada, pero el proceso se detuvo cuando el vídeo fue descubierto y enviado al fiscal. "He pasado el vídeo y estamos todos horrorizados... algo va a pasar a causa de esta revelación", dijo en un email a Fox el fiscal del caso.

Obviamente, los cargos contra el acusado fueron retirados, pero incomprensiblemente el policía responsable fue llamado a declarar en otro juicio solo una semana después. "Los fiscales lo sabían, vieron el vídeo y se quedaron horrorizados pero luego, por la razón que sea, decidieron continuar llamándolo como testigo", explicó el abogado de oficio Debbie Katz Levi a Fox Baltimore.

El Departamento de Policía de Baltimore declaro que está tomándose el caso "muy en serio" y ya ha comenzado una investigación interna.

[Vía Independent]