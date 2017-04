Corea del Norte desafía a Trump y Naciones Unidas con el lanzamiento de un nuevo misil balístico

AP Photo

La presión internacional no parece hacer mella en los ánimos beligerantes de Kim Jong-un. Este sábado, Corea del Norte ha disparado un nuevo misil desde un lugar no precisado al norte de Pyongyang. Según ha indicado el mando estadounidense del Pacífico, el cohete estalló a los pocos minutos de su lanzamiento y no llegó a salir de territorio norcoreano. Prueba fallida.

El timing de este nuevo ensayo balístico no es casual. Pocas horas antes, en Nueva York se celebraba una sesión especial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar las fuertes tensiones que se están creando en torno al programa de armamento del régimen de Pyongyang.

La prueba, segunda en lo que va de mes, coinciden también con el final de una nueva ronda de maniobras militares conjuntas con las fuerzas de Corea del Sur y con las últimas declaraciones de Donald Trump, que en una reciente entrevista con Reuters afirmaba que “ existe una posibilidad muy real de que podamos llegar a tener un gran, gran conflicto con Corea del Norte. Absolutamente” .

Para añadir tensión, en las próximas horas la llegada del portaaviones USS Carl Vinson a aguas surcoreanas, donde se unirá al submarino nuclear Michigan, que esta semana atracó en el puerto de Busan. Pyongyang amenaza con hundir el portaviones estadounidense si se acerca demasiado a la península de Corea.

Rex Tillerson durante la reunión del Consejo de Seguridad celebrada ayer (Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

La primera reacción de la Casa Blanca ha sido escueta y moderada. En un comunicado ha confirmado el desarrollo de la prueba balística y poco más.

Trump, por su parte, no ha tardado en recurrir a Twitter para juzgar la acción de Pyongyang como una falta de respeto a China, en un claro intento de forzar una mayor implicación del gigante asiático en el conflicto.

North Korea disrespected the wishes of China & its highly respected President when it launched, though unsuccessfully, a missile today. Bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de abril de 2017

“Corea del Norte no ha respetado los deseos de China y su muy respetado presidente al lanzar, aunque sin éxito, un misil hoy. ¡Mal!"

En la reunión del Consejo de Seguridad de ayer viernes, el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson pidió una acción global para evitar “consecuencias catastróficas”.

“El riesgo de ataque nuclear a Seúl o Tokio es real y es solo una cuestión de tiempo que Pyongyang desarrolle su capacidad para alcanzar territorio estadounidense”, ha dicho Tillerson.

“No actuar ahora puede traer consecuencias catastróficas. Todas las opciones para responder a una provocación futura están sobre la mesa”.

El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, ha insistido en que "la clave para resolver el problema de Corea del Norte no está en manos de China" y se ha referido a la actitud de Washington y Pyongyang como "dos trenes que se encaminan a un choque frontal a toda velocidad".

Mientras, los analistas barajan la posibilidad de que Corea del Norte planee una nueva prueba nuclear. Imágenes vía satélite han mostrado un aumento de la actividad en el complejo militar de Punggye-ri, lugar donde se llevaron a cabo otros ensayos anteriores.